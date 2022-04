Maxon Integra in Maxon One Funzionalità Avanzate e un Valore Senza Precedenti

Più Potenza, Stesso Prezzo: Ora Include ZBrush, Redshift e Aggiornamenti per Ogni Applicazione

FRIEDRICHSDORF, Germania–(BUSINESS WIRE)–Maxon, sviluppatore di soluzioni software professionali per editor, filmmaker, motion designer e artisti degli effetti visivi, annuncia oggi che tutti i prodotti Maxon sono ora inclusi nella valida soluzione in abbonamento: Cinema 4D, Redshift, Red Giant, Universe, Forger, e ora anche ZBrush, acquisito nel dicembre dello scorso anno, sono tutti inclusi in Maxon One allo stesso prezzo conveniente. Inoltre, Maxon presenta gli aggiornamenti di prodotto per la primavera 2022 che includono una serie incredibile di nuove caratteristiche e miglioramenti. Questo aggiornamento multi-prodotto e ricco di funzionalità sottolinea ancora una volta l’impegno di Maxon nel fornire uno sviluppo coerente del prodotto e un valore superiore alla soluzione Maxon One.





“ Il nostro obiettivo è quello di fornire agli artisti una tecnologia pionieristica e flussi di lavoro capaci di creare in ogni dimensione”, afferma David McGavran, CEO di Maxon. “ Questo ampio aggiornamento di tutti gli strumenti creativi Maxon si combina in Maxon One per fornire un incredibile valore e nuove possibilità di espressione creativa.”

Vedi Maxon One in Azione al NAB 2022 e al “3D and Motion Design Show”

Maxon ospiterà presentazioni esclusive di artisti leader del settore dal 24 al 27 aprile 2022 presso il proprio stand (#N5920) al NAB 2022. Per gli utenti che non potranno partecipare allo show, le presentazioni saranno trasmesse in diretta streaming su 3DMotionShow.com.

I nuovi entusiasmanti miglioramenti e aggiornamenti dei prodotti Maxon One includono:

Cinema 4D S26: Una notevole enfasi è stata posta sull’uniformazione dei processi di lavoro con la migliore tecnologia di tutta la famiglia Maxon, oltre all’aggiunta di Redshift CPU e degli strumenti di retopologia automatica di ZBrush. Cinema 4D Subscription Release 26 include anche importanti miglioramenti in tutto il workflow 3D per la modellazione, l’animazione, la simulazione e il rendering.

Redshift: Redshift è Ovunque. Con il lancio di Redshift CPU, gli utenti possono ora contare sui potenti materiali e sul rendering di Redshift su qualsiasi sistema e su un numero crescente di strumenti creativi, tra cui Houdini, Maya, 3ds max, Blender, Katana, Vectorworks e Archicad. Il nuovo materiale Redshift Standard è facile da usare e offre diversi modelli di shading per un miglior fotorealismo.

Red Giant:

VFX Suite 3 introduce i Real Lens Flares basati su modelli ottici simulati e luce ray tracing. Questa anticipazione tecnologica si evolverà grazie alla partecipazione della nostra community artistica.

introduce i Real Lens Flares basati su modelli ottici simulati e luce ray tracing. Questa anticipazione tecnologica si evolverà grazie alla partecipazione della nostra community artistica. Magic Bullet Suite 16 aggiunge i nuovi strumenti Halation e Optical Diffusion per Looks, insieme al supporto OpenColorIO.

aggiunge i nuovi strumenti Halation e Optical Diffusion per Looks, insieme al supporto OpenColorIO. Trapcode Suite 18 offre ora il supporto M1 per tutti gli strumenti Trapcode e il supporto per le mappe di livello in Particular.

Universe: Universe 6 aggiunge nuovi straordinari strumenti che offrono molte nuove opzioni per la creatività e per migliorare il workflow dell’artista. Sketchify aggiunge l’effetto schizzo e cartoon alle sequenze, ChromaTown crea bande cromatiche e sfocature per effetti e transizioni distorte, Box Bokeh fornisce effetti bokeh di forma quadrata o a diamante mentre Stretch Transition aggiunge una dissolvenza incrociata elastica tra le clip per transizioni ad effetto deformazione. Combinato con oltre 70 nuovi preset, Universe 6 aiuta gli artisti ad ottenere rapidamente risultati impressionanti in modo divertente e intuitivo.

Forger: La nuova versione di Forger svela le prime fasi del progetto di Maxon di fornire agli artisti 3D potenti capacità di modellazione hard-surface. Sviluppato sulle basi poligonali di Cinema 4D, Forger offre ora una selezione di primitive poligonali come piani, cubi, sfere, cilindri, toroidi, piramidi, cisterne, capsule, ecc.

Gli abbonati a Maxon One possono già scaricare tutti gli aggiornamenti del prodotto tramite Maxon App. Chiunque può invece scaricare una demo di 14 giorni dell’intero pacchetto Maxon One tramite Maxon App e provare in prima persona tutte le nuove fantastiche funzionalità dell’intera famiglia di prodotti Maxon.

Maggiori dettagli su maxon.net

Informazioni su Maxon

Maxon sviluppa soluzioni software estremamente potenti ma accessibili a tutti i creatori di contenuti che lavorano in settori quali il design 2D e 3D, la motion graphics, gli effetti visivi e la visualizzazione. L’innovativo portfolio di prodotti Maxon permette agli artisti di massimizzare i propri workflow creativi. Le sue linee di prodotti includono Cinema 4D, pluripremiata suite per la modellazione, la simulazione e l’animazione 3D; Forger l’app mobile per lo sculpting creativo on the go; Red Giant, la versatile linea di rivoluzionari strumenti di editing, motion design e filmmaking; Redshift, la soluzione di rendering ultra-veloce e all’avanguardia; e infine ZBrush, la soluzione professionale per lo sculpting e il painting digitale.

Il team Maxon è composto da persone competenti e appassionate che credono nella costruzione di una community artistica di successo. Grazie ai suoi eventi popolari e inclusivi e al rilascio di risorse didattiche gratuite su Cineversity, Maxon riconosce che sviluppare un forte legame con gli artisti e favorire la loro crescita personale sia parte integrante della sua abilità nell’identificare le tendenze del settore per servire al meglio i clienti.

Maxon è parte di Nemetschek Group.

