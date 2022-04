Materassi in memory foam: come (e perché) migliorano la qualità del riposo

Il memory foam è un materiale sviluppato nella seconda metà degli anni Sessanta dalla NASA, per migliorare la sicurezza dei sedili montati a bordo dei propri velivoli. Con il passare degli anni, questa particolare schiuma poliuretanica è stata utilizzata anche in altri ambiti e, in particolare, per la realizzazione di accessori sportivi, nonché di cuscini e materassi. Ad oggi, infatti, i sistemi per il riposo in memory foam sono particolarmente diffusi ed apprezzati, in quanto in grado di offrire elevate prestazioni in termini di comfort e qualità del riposo. Di seguito, vediamo quali sono i principali vantaggi che possono derivare dall’utilizzo di un supporto in memory foam rispetto ad altre soluzioni.

Caratteristiche dei materassi in memory foam

Il memory foam è una schiuma poliuretanica viscoelastica; deve il suo nome alla capacità di ‘memorizzare’ (da cui la denominazione ‘memory’) la forma assunta a seguito di una specifica sollecitazione, per effetto del peso e del calore di un corpo. In termini pratici, un materasso in memory foam riesce ad adattarsi perfettamente alla forma impressa dal suo utilizzatore, adeguandosi al profilo ergonomico della schiena, delle gambe e delle spalle. Il supporto, quando non è più utilizzato, riprende gradualmente la sua forma originaria, senza conservare le deformazioni dovute al peso ed alla temperatura corporea del suo utilizzatore.

Nel complesso, un supporto in memory foam risulta morbido e confortevole, pur garantendo un sostegno ottimale; tale caratteristica deriva dal fatto che i sistemi di questo tipo sono multistrato: non esistono materassi composti solo ed esclusivamente da memory foam ma presentano uno strato di schiuma viscoelastica abbinato ad una base in schiumato espanso all’acqua (un particolare tipo di poliuretano ad elevata resilienza).

I migliori modelli di materasso memory in commercio sono anche antiacaro e anallergici; inoltre, per garantire un comfort ottimale sono dotati di un’anima in schiuma poliuretanica di spessore pari a circa 20 cm (o poco meno) ed hanno una densità che oscilla tra i 35 e i 40 kg/m3. Questi parametri possono variare così come il numero di strati che costituiscono il supporto; nella maggior parte dei casi, il materasso presenta tre strati ma alcuni ne offrono addirittura dieci (nonostante questo non comporti un miglioramento significativo del comfort). Tali prerogative vanno tenute in debita considerazione quando ci si appresta ad acquistare un prodotto di questo tipo; per vagliare le varie opzioni a disposizione, è possibile consultare anche il catalogo online di un e-commerce specializzato come www.inmaterassi.it.

I vantaggi per il riposo

I materassi in schiuma viscoelastica sono molto diffusi in quanto garantiscono una serie di benefici per il riposo.

Le peculiarità di questo materiale, come detto, fanno sì che il supporto si adatti perfettamente alla corporatura di chiunque lo utilizzi. Il memory, infatti, si deforma in maniera puntuale, ossia in relazione alla pressione ed al calore a cui è sottoposto in ogni singolo punto della superficie.

Dal punto di vista pratico, ciò significa che le strutture ergonomiche godono di un sostegno ‘ad hoc’, perfettamente congruente con peso e forma delle stesse. In tal modo, il materasso garantisce un ottimo comfort ed una elevata qualità del riposo, dal momento che ‘conserva’ la posizione assunta dell’utilizzatore e previene i disturbi derivanti da una cattiva postura durante il sonno (in particolare nevralgie, dolori muscolari e alla schiena).

Pur essendo morbido e soffice, il materasso in memory si addice soprattutto a chi ha la tendenza a dormire su un fianco o a pancia in giù, in quanto questo tipo di abitudini richiede un sostegno elastico ma omogeneo, così da ridurre al minimo i rischi di problemi quali infiammazioni e indolenzimento al risveglio.