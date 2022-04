Massacro Bucha, moglie Zelensky: “Immagini lasciano senza parole”

(Adnkronos) – Le immagini del massacro di Bucha “mi lasciano semplicemente senza parole. Era un sobborgo molto carino della capitale abitato da famiglie giovani con bambini. La Russia parla cinicamente di una messa in scena: come vorremmo che fossero false quelle immagini”. Lo ha affermato la first lady dell’Ucraina, Olena Zelenska, in un’intervista al Gr1.

“Oggi i diritti dei bambini ucraini sono violati da un invasore che bombarda ospedali, scuole e condomini. Ne sono morti già 250, più della metà dei bambini ucraini sono profughi”, ha denunciato Zelensky, sottolineando che “vorremmo riportarli in fretta a casa, ma come facciamo? Abbiamo chiesto alla Nato di imporre una no-fly zone ma non è stato possibile e avete visto i risultati: i bombardamenti sull’ospedale pediatrico e sul teatro di Mariupol”.

“L’Italia ha ricoverato oltre 150 bambini e anche il Vaticano si è dato da fare accogliendo i nostri piccoli al Bambino Gesù. Invito tutti gli italiani e le istituzioni italiane che possono farlo ad ospitare i nostri bambini. Sto pensando di organizzare per loro dei campi estivi. Siamo pronti a ricevere proposte”, ha poi aggiunto la moglie del presidente ucraino.