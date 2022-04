Mascherine al chiuso, Andreoni: “Non sono panacea ma presto per toglierle”

(Adnkronos) – “La mascherina al chiuso è utile ma non è la panacea. E’ chiaro però che non possiamo togliere l’obbligo proprio ora con questa grande circolazione del virus. Stiamo commettendo una grave errore a fare proclami ogni giorno dando date o indicazioni che poi cozzano con l’evoluzione della situazione epidemiologica di cui non possiamo fare previsione certe”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), interviene dopo le parole del ministro della Salute Roberto Speranza che ha ricordato come “la circolazione del virus è ancora significativa e serve usare mascherina”, rimandando lo stop all’obbligo al chiuso ipotizzato per maggio.

Secondo Andreoni: “E’ auspicale che il virus circoli meno nei prossimi mesi caldi ma da qui ad avere un data certa per dire che toglieremo le mascherina al chiuso ce ne passa”. Fine maggio o primi giugno? “Possibile, visto quello che è accaduto nei due anni passati”, conclude.