Maltempo Milano e Lombardia, domani pioggia e poi meteo migliora

(Adnkronos) – Pioggia e freddo in Lombardia, ma le condizioni meteo migliorano progressivamente da domani, domenica 3 aprile, con il graduale allontanamento verso sudest del vortice depressionario che influenza il tempo. Da lunedì a giovedì nuova fase prevalentemente asciutta, temperature inferiori alla norma del periodo fino alla notte di martedì, poi in sensibile risalita, secondo il bollettino meteo regionale dell’Arpa.

Domani, domenica 3 aprile, su tutta la regione nuvolosità irregolare e variabile, migliora tra il tardo mattino e il pomeriggio. Precipitazioni: molto deboli e localizzate, più probabili a partire dal mattino su Alta Pianura Occidentale e Prealpi. Limite neve attorno a 800 metri. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 11 e 14 gradi. Venti: in pianura deboli in prevalenza orientali con qualche rinforzo sul pavese. In montagna deboli di direzione variabile.

Lunedì 4 aprile ovunque nuvoloso o molto nuvoloso ma con tendenza a schiarite già dalla notte a partire da Alpi e Pianura orientale; nel corso della giornata nuvolosità irregolare quindi generale rasserenamento tra il tardo pomeriggio e la serata. Precipitazioni molto deboli, possibili localmente fino al mattino, specie sul settore Nordovest. Dal pomeriggio ovunque assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento.