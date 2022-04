Made in sud: la puntata del 25 aprile

Secondo appuntamento con “Made in Sud”, lo show comico giunto alla 10a edizione su Rai2, in onda tutti i lunedì in prima serata, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli.

Le anticipazioni e i protagonisti della puntata

Lunedì 25 aprile a partire dalle 21.20, capitanati dalla nuova coppia di conduttori Lorella Boccia e Clementino, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande, oltre 45 gli artisti che si avvicenderanno sul palcoscenico.

Tra questi la coppia formata da Enzo Iuppariello e Monica Lima, alias gli Arteteca alle prese con le loro vicissitudini amorose e famigliari.

Il trio dei Gemelli di Guidonia; Francesco Cicchella con le divertenti imitazioni e i monologhisti Simone Schettino, Ciro Giustiniani e la new entry del programma, l’amatissimo Maurizio Battista.

Tanti i nuovi personaggi presentati al grande pubblico dai comici, volti storici di Made in Sud: è il caso di “Ciruzzo” interpretato da Mino Abbacuccio o l’influencer “Panicone” portato in scena da Mariano Bruno. I momenti musicali saranno affidati al duo inedito formato da Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.