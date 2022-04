M5S, Conte: “Mai incontrato Orsini né discussa candidatura”

(Adnkronos) – “In merito all’articolo pubblicato oggi da Repubblica, dal titolo ‘Conte chiede consigli a Orsini’, si chiarisce che il presidente Giuseppe Conte non ha mai incontrato né parlato con il Professor Orsini, come è stato già ribadito più volte nei giorni scorsi in occasione di articoli simili”. Così dallo staff del leader M5S.

“E di conseguenza non ha mai discusso, neppure per interposta persona, di possibili candidature del professor Orsini nel Movimento 5 Stelle. Dispiace che i lettori di Repubblica – nonostante il giornale avesse già ieri la nostra smentita – oggi debbano leggere un articolo che riporta notizie che non hanno fondamento”, continuano dallo staff.