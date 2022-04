Linea Verde Start: la puntata del 2 aprile

Sabato 2 aprile, a partire dalle 12.00 su Rai 1, Linea Verde Start andrà alla scoperta delle Marche, dalla provincia di Ancona a quella di Macerata.

Le anticipazioni della puntata

Federico Quaranta, attraversando colline e canyon, raggiungendo templi incastonati sulle pareti delle montagne e abbazie che nascondono misteri, partirà da un’antica cartiera di Fabriano, dove scoprirà come la carta, inventata in Cina e portata secoli dopo in Italia dagli arabi, sia stato il mezzo necessario alla diffusione della cultura.

Entrerà nella bottega di un artigiano che crea fogli di carta con l’antico metodo, ma sapendo sperimentare anche nuovi sistemi che gli permettono di costruire qualsiasi oggetto. Poi, a Recanati, in un castello moderno, conoscerà un amanuense.

Ed è proprio a Recanati che si fermerà sotto la casa del poeta e pensatore più importante d’italia, Giacomo Leopardi, ragionando sulla sua lirica più celebre, “L’infinito”.