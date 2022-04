Linea Vede Link: la puntata del 30 aprile

Destinazione Sicilia: sarà qui il viaggio di Linea Verde Link, in onda sabato 30 aprile alle 12 su Rai 1.

I conduttori Greta Mauro e Fabio Gallo andranno alla ricerca di progetti innovativi e sostenibili. Un percorso fra il mare e l’Etna, all’insegna dei colori e delle tradizioni.

Le anticipazioni della puntata

Greta Mauro andrà alla scoperta di un materiale nato dall’ingegno di un ricercatore, grazie all’utilizzo esclusivo degli scarti delle arance.

Nel piccolo paese di Melilli scoprirà la nascita del sapone in un laboratorio dalle origini Ottocentesche. Fabio Gallo scenderà nelle viscere dell’Etna per raccontare una ricerca universitaria stupefacente e arriverà in un campo di rosmarino per rivelare l’arte custodita dagli olii essenziali, che hanno ispirato un elisir destinato a salvaguardare la bellezza dei monumenti italiani.

A conclusione della puntata, ci sarà l’appuntamento con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli per ridere e riflettere sulle ossessioni green (e non solo) dei nostri tempi.

Come sempre, la parola d’ordine di “Linea Verde Link” sarà sostenibilità. Riletta questa volta in chiave mediterranea, fra innovazione ed economia circolare.