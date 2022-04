Linea Bianca, la puntata del 16 aprile

Il prossimo appuntamento di Linea Bianca, in onda sabato 16 aprile alle 15.20 su Rai 1 sarà un viaggio ad Alagna, in Piemonte.

Le anticipazioni della puntata

Si passeggerà lungo i caratteristici vicoli, in uno dei borghi simboli della valle del Rosa, alla scoperta anche del progetto Erasmus per l’integrazione culturale delle comunità montane della Valsesia.

Conducono Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi. Linea Bianca sarà sul ghiacciaio del Garstelet, a quota 3.647 metri sul livello del mare, alla riscoperta della storia del glorioso rifugio-capanna Gnifetti, inaugurato il 15 ottobre 1876 e fondamentale punto d’appoggio per la salita alla Capanna Margherita e tutte le escursioni sul Monte Rosa.

Si passa, poi, sul ghiacciaio del Lys, uno dei più estesi del massiccio del Monte Rosa, con una guida alpina e un glaciologo dell’università di Torino.

Altra tappa: la discesa in un crepaccio ghiacciato, per valutare gli impatti del cambiamento climatico. Il viaggio prosegue a Campertogno, in un angolo di montagna, dove si è realizzato il sogno di Roberto e sua moglie: aprire una fattoria didattica per vivere immersi nella natura, tra pony e altri animali.

Sul fiume Sesia, con Arturo e Franco, si scoprirà la tecnica della tradizionale pesca alla mosca valsesiana.

A Cimalegna, sulle piste da sci, l’originale iniziativa di Andrea, che ha deciso di fare street food di alta quota, esportando la rinomata piadina romagnola.

E ancora: filigrane d’oro, lane cotte, tanto gusto e fantasia, a Gressoney, con le creazioni di Carla, l’ultima sarta che da oltre 50 anni cuce e realizza gli abiti tradizionali. Infine, record e trionfi di Karen e Mark Chanloung, thailandesi di Gressoney, che rappresentano la Thailandia per lo sci di fondo.