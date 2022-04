Legge elettorale, domani ‘Il punto di vista di Follini’: “Stop prudenza, Italia affronti nodo”

(Adnkronos) – Sulla legge elettorale è l’ora di fare una scelta, “perché a restare fermi troppo a lungo si rischia semmai di avere botti vuote e mogli astemie”. A sostenerlo è Marco Follini nel suo consueto “Punto di vista” che sarà pubblicato integralmente domenica sull’Adnkronos e sul sito dell’agenzia.

“Ancora una manciata di ore, e sapremo chi avrà vinto le presidenziali francesi”, scrive Follini, spiegando che “forse sarebbe arrivato anche per noi il momento di prendere nelle mani la questione. E decidere una volta per tutte se vogliamo rischiare qualcosa in più o se vogliamo tenerci stretta la nostra storica prudenza. Non si può continuare a confidare di poter disporre della botte piena e della moglie ubriaca. Anche perché a restare fermi troppo a lungo si rischia semmai di avere botti vuote e mogli astemie”.