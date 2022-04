Leapmotor avvia la produzione in serie del suo primo modello basato sulla tecnologia CTC

HANGZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il 25 febbraio 2022, Leapmotor ha annunciato in anteprima le caratteristiche principali del suo nuovo modello C01. Si tratta di una berlina elettrica di dimensioni medio-grandi sviluppata sulla piattaforma C-Vehicle dell’azienda, ed è il primo modello in serie dotato di una batteria basata sulla tecnologia CTC, con accelerazione a 100 km/h in meno di 4 secondi, oltre 5 metri di lunghezza e 700km di range, un valore eccezionale. Leapmotor arricchirà ulteriormente il suo portafoglio con un lancio pianificato nel secondo trimestre del 2022.

Estetica tecnologico-naturale per uno “stile” interno

La Leapmotor C01 mette l’estetica naturale al centro del concetto di design, enfatizzando l’esperienza della mobilità intelligente. La progettazione caratterizzata da elementi tecnici di questo modello offre un ambiente confortevole, mentre gli interni immersivi propongono un’esperienza all’insegna del lusso per le famiglie urbane giovani di fascia alta.

Si alza il sipario sulle caratteristiche principali della C01

Grazie alle complete capacità R&D di Leapmotor, la C01 offre caratteristiche avvincenti, come tecnologia CTC, accelerazione, lunghezza del veicolo e range NEDC, e si prepara a diventare un prodotto diffuso nel comparto delle auto elettriche.

Numero 1: il primo modello prodotto in serie di Leapmotor basato sulla tecnologia CTC

CTC (Cell-To-Chassis) è una tecnologia avanzata che integra la batteria nella scocca, per una maggior resistenza agli urti e una maggior solidità del veicolo. Il modello C01 garantisce migliori performance per la manovrabilità, range e sicurezza in caso di collisioni grazie alla tecnologia CTC.

Performance d’eccezione: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, il miglior tempo tra le berline elettriche della stessa classe in Cina

La Leapmotor C01 vanta una delle accelerazioni più rapide tra le berline elettriche della stessa classe in Cina. È dotata del sistema di alimentazione intelligente “Higher Dimension”, che utilizza una trasmissione elettrica a struttura variabile raffreddata a olio, con una durata fino a 1 milione di chilometri e le migliori prestazioni NVH ed efficienza energetica al mondo, rispondendo così alla domanda di EV con performance e range elevati. La maniglia a incasso dello sportello, il design sportback, il coefficiente di resistenza aerodinamica estremamente basso, di 0,226, e il peso del veicolo ridotto del 5% contribuiscono inoltre al miglioramento delle performance.

Una berlina medio-grande lunga oltre 5 metri

La Leapmotor C01 è una berlina medio-grande lunga oltre 5 metri, che offre un comfort eccezionale grazie allo spazio più ampio per le gambe dei passeggeri sui sedili posteriori e al bagagliaio estremamente capace.

Un range NEDC incredibilmente esteso di 700km, per le esigenze di viaggio sulle lunghe distanze

La C01 incorpora una batteria da 90 kWh a capacità elevatissima, in grado di offrire l’incredibile range NEDC di 700km e di rispondere alle esigenze dei consumatori per i viaggi lunghi. Con lo schema di moduli perforati di grandi dimensioni e il sistema di gestione intelligente della batteria è possibile migliorare la durata della batteria, il range e la sicurezza complessiva.

Una suite completa di capacità R&D che promuovono l’innovazione

Leapmotor si è impegnata per arricchire il suo portafoglio di capacità R&D, ottenendo e dichiarando 1.474 brevetti, 939 dei quali approvati e, in oltre il 40% dei casi, di natura innovativa.

Nel 2021 Leapmotor ha incrementato la sua linea di prodotti con il lancio della C11, un SUV elettrico intelligente di medie dimensioni, debuttando così nel settore dei SUV da 150.000-200.000 RMB a lungo dominato dalle case automobilistiche.

