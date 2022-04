Le organizzazioni farmaceutiche sostengono Turn Biotechnologies per promuoverne il programma di ringiovanimento cellulare

(Adnkronos) – Daewoong Pharmaceutical, HanAll Biopharma si unisce ad Astellas Venture Management e ad altre venture capital in un round di finanziamento che ha superato le richieste con l’obiettivo di accelerare i progressi preclinici di Turn Bio in diverse aree terapeutiche

MOUNTAIN VIEW, California, 12 aprile 2022 /PRNewswire/ — Turn Biotechnologies, una società che opera nel settore del ringiovanimento cellulare e sviluppa nuovi farmaci mRNA per il trattamento di patologie non trattabili e correlate all’età, ha annunciato oggi di aver chiuso un round di finanziamento con eccesso di richieste per sostenere la fase successiva del suo sviluppo.

Gli investimenti di due organizzazioni farmaceutiche internazionali e di un gruppo di venture capital associato a un terzo, hanno sottolineato l’interesse diffuso per la terapia senza uguali di ringiovanimento cellulare di Turn Bio, fondata sulla piattaforma proprietaria ERA™ dell’azienda.

Il sostegno dell’industria farmaceutica internazionale proviene da tre gruppi:

“L’attenzione e il supporto che Turn Bio sta ricevendo da organizzazioni di tutto il mondo dimostrano la fiducia delle aziende nella nostra capacità di utilizzare le nostre piattaforme tecnologiche proprietarie per sviluppare cure per condizioni attualmente non trattabili che affliggono milioni di persone a livello globale”, ha dichiarato il CEO Anja Krammer. “Turn Bio è più vicina a dimostrare che il ringiovanimento cellulare trasformerà il modo in cui la medicina tratta le malattie umane e, in ultima analisi, estenderà la durata dello stato di salute umana”.

Un dirigente di HanAll ha riconosciuto l’importanza del lavoro di Turn Bio.

“Molte malattie legate all’età sono da tempo aree significative per le quali le esigenze dei pazienti non sono soddisfatte”, ha dichiarato il Dott. Almira Chabi, direttore medico e direttore dello sviluppo di HanAll Pharmaceutical International, un’organizzazione statunitense creata per rafforzare la sua R&S. “La piattaforma innovativa di Turn Bio può portare una trasformazione fondamentale in un’ampia varietà di aree terapeutiche. HanAll sta fornendo sostegno e investimenti per contribuire a realizzare il pieno potenziale di questa tecnologia pionieristica, mano a mano che Turn Bio avanza verso una nuova fase di crescita”.

Il round ha anche attirato gli investimenti di LongeVC, che si concentra sull’accelerazione dello sviluppo delle aziende nel settore della longevità, ThreeD Capital, che investe in tecnologie dirompenti e Vitality Healthspan Foundation. Gli investitori esistenti, Methuselah Fund, Formic Ventures e il Gruppo Shanda, hanno aumentato i loro investimenti in questo round.

Turn Bio è una società di fase preclinica impegnata nella riparazione dei tessuti a livello cellulare. La tecnologia proprietaria della piattaforma mRNA, ERA™, ripristina l’espressione genetica ottimale combattendo gli effetti dell’invecchiamento nell’epigenoma. Si ottiene così un ripristino della capacità delle cellule di prevenire o curare le malattie e di guarire o rigenerare i tessuti, inoltre contribuirà a combattere le malattie croniche incurabili.

L’azienda sta attualmente completando la ricerca preclinica su terapie personalizzate per indicazioni in dermatologia e immunologia, inoltre sta sviluppando terapie per oftalmologia, osteoartrite e sistema muscolare. Per ulteriori informazioni, vedere www.turn.bio.

Jim Martinez, rightstorygroupjim@rightstorygroup.com o (312) 543-9026