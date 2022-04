Le 5 capitali mondiali del gioco d’azzardo

Sin dall’antichità il gioco d’azzardo ha costituito un sistema di socialità ma anche un modo per misurarsi con la sorte e con la propria astuzia. In alcuni paesi come la Cina, la Grecia e l’Egitto, il gambling era considerato addirittura una pratica religiosa.

Oggi, dopo millenni, il gambling si sta diffondendo sempre di più anche online, tramite luoghi virtuali in cui giocare con persone da tutto il mondo attraverso il proprio smartphone o computer. Tuttavia, il fascino delle sale fisiche rimanere ed è per questo che vi proponiamo cinque mete da visitare per chi ama le scommesse e il gioco d’azzardo.

Le città del gambling

Le prime tre capitali mondiali del gioco d’azzardo sono ben note e ormai la loro fama e il loro turismo è proprio indissolubilmente legato con il mondo delle scommesse:

Macao: si trova in Cina e ha una legislazione specifica sul gioco d’azzardo. È una città con un afflusso di turisti almeno pari a quello di Las Vegas, ha una clientela molto abbiente e si è specializzata nel turismo da gioco di classe, nonostante nell’ultimo periodo stia vivendo una crisi di settore.





Las Vegas: grande classico del gioco d’azzardo negli Stati Uniti, è la città delle scommesse per antonomasia, costruita nel deserto, fatta di luci, spettacolo e intrattenimento.





Atlantic City: cerca di contendersi il turismo con Las Vegas anche se ha un target un po’ più basso, resta una città ricca di eventi, costruita apposta per gli amanti del gioco.

Si tratta di città dal gusto mitico per chi ama giocare, purtroppo molto scomode da raggiungere se si risiede in Italia; infatti, solo il costo del viaggio è molto elevato perché è necessario acquistare voli intercontinentali. Inoltre, anche l’alloggio, data la fama di queste località, è piuttosto proibitivo e non è certo una gita facile da compiere anche per le tempistiche necessarie per arrivarci e tornare.

Per tale motivo, un’alternativa valida per chi non può permettersi un investimento di tale portata, potrebbe essere valutare la possibilità di consultare la lista online dei migliori casinò in Italia per accedere ad alcune sale da gioco virtuali autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS) che riprendono l’atmosfera dei luoghi iconici del gioco d’azzardo, senza bisogno di muoversi da casa.

Chi invece vuole assolutamente visitare un casinò fisico ma non può sostenere i costi per un viaggio intercontinentale, ci sono soluzioni più accessibili e meno impegnative in Europa. Tra le città estere ideali per gli amanti del gioco d’azzardo e delle scommesse si possono menzionare: