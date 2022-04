La Western Provident Association implementa la soluzione INTOUCH SaaS CCM di Topdown per ottimizzare le comunicazioni con i clienti del comparto sanitario

TAUNTON, Inghilterra, e ROCKVILLE, Md.–(BUSINESS WIRE)–La Western Provident Association (WPA), importante compagnia assicurativa no profit del settore sanitario, e Top Down Systems Corporation (Topdown), società software CCM (Customer Communication Management) d’eccellenza, oggi annunciano l’implementazione della soluzione INTOUCH di Topdown in tutte le operazioni per le comunicazioni con i clienti della WPA, nell’obiettivo di migliorare l’esperienza dei clienti, aumentare la produttività e ridurre i costi.

Oggi le organizzazioni di ogni settore devono superare le difficoltà di gestione delle comunicazioni con i propri clienti per arrivare a contenuti agili e razionalizzati e processi efficienti, pur tutelando la riservatezza dei dati. Per rispondere a queste esigenze, Topdown ha sviluppato la soluzione SaaS CCM INTOUCH, un innovativo approccio al CCM basato sul cloud per condividere dati, contenuti e processi tra le organizzazioni che sta cambiando il modo in cui vengono gestite le comunicazioni.

“ In qualità di compagnia assicurativa no profit che opera in un ambiente regolamentato, per noi trattare i clienti come vorremmo essere trattati a nostra volta rappresenta un obiettivo strategico. Studiamo e miglioriamo continuamente i modi per oltrepassare le aspettative dei clienti, e siamo famosi per l’eccellenza del servizio, conquistata con un fortissimo impegno. La piattaforma di automazione intelligente e di integrazione flessibile della soluzione INTOUCH di Topdown consentirà immediatamente al nostro team di relazioni con i clienti di gestire i contenuti e di migliorare le comunicazioni”, è stato il commento di Mike Downing, direttore tecnologico della WPA.

L’interfaccia semplice e orientata alle attività di INTOUCH consente alle risorse non IT di creare modelli CCM e flussi di lavoro basati sulle regole per contenuti centralizzati e asset del branding. INTOUCH fornisce funzionalità a livello aziendale per il consolidamento dei modelli e semplicità di aggiornamento del contenuto omnicanale. I tempi di sviluppo dei modelli risulta notevolmente ridotto, il che consente una maggior velocità di commercializzazione e la possibilità di aumentare il volume del carico di lavoro. INTOUCH offre i livelli più elevati di sicurezza e riservatezza dei dati per ogni fase del contenuto, che sia memorizzato, in uso o in movimento.

“ Trasformando le attività CCM in una moderna piattaforma su cloud, le aziende possono ottimizzare l’efficienza e migliorare l’efficacia della comunicazione in un ambiente sicuro. Siamo lieti di collaborare con la WPA per il progresso delle loro strategie CCM, riducendone al contempo la dipendenza dalle risorse IT. La soluzione INTOUCH e il nostro team di esperti CCM rendono possibili integrazioni rapide della piattaforma e facilità d’uso, per scoprire opportunità e guadagni immediati per l’espansione del business”, ha dichiarato Matt Lederer, vicepresidente senior delle attività commerciali e marketing presso Topdown.

Informazioni sulla Western Provident Association (WPA)



La WPA aiuta i clienti ad accedere alle cure migliori. Forte di un’esperienza di oltre 120 anni, l’associazione si prende cura di famiglie, lavoratori autonomi, professionisti, PMI, grandi imprese e brand globali.

Informazioni su Topdown



Topdown propone software e servizi gestionali per le comunicazioni con i clienti alle organizzazioni che puntano a offrire ai propri clienti la migliore esperienza possibile in processi cliente di qualità elevata. Da quasi 40 anni Topdown aiuta le aziende a comunicare con i propri clienti in modo più efficace ed efficiente, dai sistemi mainframe ai desktop e, ora, al cloud.

