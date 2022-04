La battaglia fra Napoli e Roma per la Champions League si animerà nel loro prossimo incontro

Mourinho ai microfoni di DAZN ha dichiarato di essere assolutamente certo che la sua Roma non può competere con la Juventus per la corsa alla qualificazione Champions.

Sappiamo benissimo quanto l’allenatore portoghese sappia “dire” senza dire troppo, o talvolta utilizzi le proprie parole per calmare l’ambiente, che a Roma è particolarmente caldo.

Fatto sta che guardando la classifica la Roma si trova esattamente a meno cinque punti dalla Juventus che occupa attualmente la quarta posizione, e viene da ben 11 risultati utili consecutivi.

La partita del Diego Armando Maradona probabilmente deciderà che direzione prenderà la Roma: puntare alla Champions o difendere la qualificazione per l’Europa League?

Napoli-Roma: “derby” del sole

Le tifoserie di Napoli e Roma sono state gemellate per diversi anni, ma oggi si può tranquillamente parlare di rivalità. Nel prossimo turno di campionato questa rivalità riguarderà non soltanto i supporter di entrambi i club, bensì anche le squadre in campo.

Al Diego Armando Maradona di Napoli infatti ci sono in palio tre punti molto pesanti, che possono valere una stagione per entrambe le squadre.

Cominciando dai padroni di casa, il Napoli di Spalletti può e deve recriminare nel non aver saputo approfittare dei due pareggi consecutivi del Milan e soprattutto per aver fatto recuperare punti all’Inter, perdendo domenica in casa contro la Fiorentina.

La situazione di classifica del Napoli è sempre e comunque ottima, ma la partita interna con la Roma, seconda consecutiva dopo quella contro i viola, risulta essere decisiva soprattutto per il momento in cui capita.

Contestualmente infatti l’Inter andrà a La Spezia contro l’ex Thiago Motta, mentre il Milan ospiterà il Genoa a caccia di punti salvezza e che deve rialzare la testa dopo la scottante sconfitta in casa contro la Lazio.

Sponda Roma: in una settimana si decide una stagione

Le quote e le statistiche di eurobet dicono che la Roma arriverà alle semifinali di Conference League agevolmente, ma Mourinho conosce bene le insidie europee, e vorrà mantenere la concentrazione alta. In realtà da ora in poi i giallorossi avranno praticamente 10 finali se vorranno coronare il dpppio sogno: vittoria europea, e qualificazione alla Champions League.

Il calendario della Roma è particolarmente ostico, e infatti prima della sfida fuori casa a Napoli all’Olimpico arriveranno i norvegesi terribili del Bodø/Glimt, capaci di battere Pellegrini e compagni in Norvegia all’andata.

Ma non finisce qui, perchè dopo la Conference League e il Napoli, la Roma andrà in trasferta contro l’Inter, e ancora alla terzultima giornata le farà visita la lanciatissima Fiorentina di Italiano, che pure sta lottando per una qualificazione europea.

Insomma gran parte della stagione giallorossa si decide in appena dieci giorni. Mourinho è chiamato a migliorare il piazzamento dell’anno scorso (sesto posto a 62 punti), e in parte il lavoro è quasi già stato fatto; ma la società gradirebbe vincere la Conference League e non lo ha mai nascosto.