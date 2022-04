Juve-Fiorentina, nuovo messaggio di Lapo a Allegri

(Adnkronos) – Prima le critiche, ora l’incitamento. A poche ore da Juventus-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia, Lapo Elkann invia un nuovo messaggio all’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. “Caro Mister e cari giocatori, stasera si va per vincere. Che sia una partita cotta e mangiata”, con l’emoticon di una bistecca. Lapo, dopo il deludente pareggio di sabato contro il Bologna, aveva twittato un laconico “Stiamo poco allegri!!! Allegri…”.

Il tecnico bianconero, interpellato sulle considerazioni espresse dal tifoso eccellente, ieri in conferenza stampa ha glissato: Lapo Elkann “è uno dei primi tifosi della Juventus, in maniera affettuosa ha espresso il suo pensiero. Non commento. Questo è un momento decisivo della stagione e dobbiamo pensare a fare. Dobbiamo arrivare fra le prime quattro e in finale di Coppa Italia, poi faremo valutazioni su come abbiamo lavorato. Alla Juventus bisogna lavorare sempre per vincere, i bilanci si fanno a fine stagione”.