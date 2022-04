Juve-Bologna 1-1, Allegri: “Bicchiere mezzo pieno”

(Adnkronos) – “Prendiamo sempre gol ultimamente, in ogni caso all’inizio della stagione queste partite le avremmo perse. Vediamo il bicchiere mezzo pieno”. Massimiliano Allegri commenta così il faticoso pareggio per 1-1 che la sua Juventus ha acciuffato contro il Bologna.

“Sappiamo che bisogna fare un passettino alla volta per arrivare al quarto posto. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, dopo aver incassato il gol abbiamo preso un palo e tirato molto in porta. Prendiamo sempre gol ultimamente, in ogni caso all’inizio della stagione queste partite le avremmo perse. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Non dobbiamo deprimerci, sappiamo che c’è ancora da fare per arrivare al quarto posto”, dice il tecnico. “Dopo il pareggio c’erano ancora 4 minuti da giocare, bisogna avere la lucidità per portare il pallone vicino all’area contro una squadra stanca: magari si potevano creare solo due azioni, ma due azioni importanti”.