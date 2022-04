Jadea intimo Chic e Moda Primavera/Estate 2022

Jadea, rinomato brand italiano di lingerie rappresentato dalla celebre testimonial Belén Rodriguez, è lieto di svelare i nuovi prodotti delle collezioni di intimo Chic e Moda Primavera/Estate 2022. Una selezione di capi ispirata alle mete turistiche più gettonate, per entrare fin da subito nel mood della bella stagione.

Capri, la splendida isola dell’arcipelago campano che da sempre costituisce un’ispirazione di bellezza e classe senza tempo, ha dato il nome all’ultima serie della linea Jadea Chic. Disegnata per le donne che esprimono la propria sensualità con raffinatezza, la serie Capri propone una lingerie in tulle melange e cotone elasticizzato valorizzata da un ricercato pizzo bicolore. Due i colori disponibili: salvia con pizzo bianco e blu, per ricordare la freschezza del mare, e latte con pizzo rosa, per richiamare i colori che caratterizzano la natura e l’architettura dell’isola. Per questa linea è disponibile il coordinato push up e brasiliano (art. 4364), balconcino e slip (art. 4365) e canotta e slip (art. 4366). Tra i modelli singoli, presente il body (art. 4375) e la canotta singola (art. 4379).

Le clienti che desiderano una fuga (anche solo virtuale) dall’altra parte del pianeta non potranno che adorare le ispirazioni esotiche e super colorate della linea Jadea Moda.

La serie Maldive, in comodo cotone elasticizzato, abbina rifiniture in pizzo bianco a una microstampa a pois, disponibile su fondo color jeans, albicocca o menta: dei freschi abbinamenti che sono disponibili per il coordinato triangolo e slip (art. 4340), per lo slip singolo (art. 6196), per il brasiliano (art. 6197) e per il midi (art. 6198).

La linea Mauritius è un trionfo di romanticismo, grazie ai motivi floreali sui toni del blu e della lavanda in contrasto sullo sfondo e sulle decorazioni in pizzo, entrambi bianchi. Anche in questo caso, la linea è proposta con il coordinato triangolo e slip (art. 4342), lo slip singolo (art. 6199), il brasiliano (art. 6200) e il midi (art. 6201).

Piccante e ironico allo stesso tempo, il peperoncino è il filo rosso che lega i capi della seducente serie Cuba, proposta con una stampa rossa su sfondo bianco o nero oppure con fantasia verde su sfondo blu. Di questa linea sono disponibili i seguenti prodotti singoli: slip (art. 6202), brasiliano (art. 6203) e slip a fascia alta (art. 6204).

L’intimo Jadea, realizzato con l’uso di fibre naturali, è comodo e fresco: l’ideale per vivere la bella stagione al massimo. I coordinati con triangoli imbottiti e slip sono proposti con taglie che vanno dalla XS alla L, mentre i prodotti singoli sono disponibili dalla 2a alla 6a.

La collezione di intimo Chic e Moda firmate Jadea propone una ricca gamma di fantasie, decorazioni e tipologie di capi pensata per soddisfare i gusti e le esigenze di tutte le donne: il tutto senza rinunciare alla qualità e alla versatilità dei prodotti, valori che da sempre rendono il brand irresistibile per le sue clienti.