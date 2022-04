Invictus Capital dirige il primo fondo comune regolamentato e tokenizzato del mondo

(Adnkronos) – ZURIGO, 12 aprile 2022 /PRNewswire/ — Invictus Capital è all’avanguardia nell’innovazione nello spazio degli asset digitali sin dalla sua costituzione nel 2017. Il team ha lanciato il primo fondo indicizzato di criptovalute tokenizzato a livello mondiale, Crypto20, e ora possiede una comprovata esperienza di cinque anni come pioniere e attore affidabile nel settore degli asset digitali.

Da allora, Invictus ha ampliato i suoi orizzonti per offrire una serie di prodotti progettati per una comunità di investitori conformi con orizzonti di investimento a lungo termine. A tal fine, la società ha accolto con favore il crescente controllo normativo dello spazio degli asset digitali. Invictus ritiene che la sua entrata precoce nel settore regolamentato proteggerà i suoi investitori dalle sfide normative e posizionerà abilmente il fondo per beneficiare del crescente afflusso di investimenti istituzionali.

La base degli investitori di Invictus ha anche ripetutamente espresso la necessità di garanzie in merito alla sicurezza dei fondi e alla proprietà legale degli asset sottostanti. Una struttura di fondi tradizionale con una supervisione di terze parti affronta queste preoccupazioni e adegua alle esigenze future i fondi dell’indice Invictus per questi investitori a lungo termine.

Tutti i fondi Invictus a tempo indeterminato avranno la stessa supervisione di qualsiasi altro fondo comune regolamentato nelle Isole Cayman. Inoltre, i fondi trarranno vantaggio dall’audit esterno indipendente annuale e dalla valutazione giornaliera dei fondi da parte di un amministratore terzo autorizzato.

Questo assicura tutti i fondi Invictus a lungo termine, consentendo la pianificazione fiscale e immobiliare. Questa struttura di fondi ben compresa consente inoltre al team di continuare a costruire, senza essere gravato da modifiche normative durante questo periodo di mutazione continua nel settore degli asset digitali.

Invictus Capital ha combinato questo aggiornamento normativo con la migrazione delle sue quote di fondo tokenizzate dalla rete Ethereum a Polygon. Ciò significa che tutte le quote del fondo esisteranno come token solo sulla rete Polygon, rappresentando una quota legale di proprietà negli asset dei fondi in questione. Ciò significa anche che tutte le transazioni con gli investitori costeranno sostanzialmente meno che su Ethereum, consentendo transazioni economicamente vantaggiose, come gli investimenti, lo staking, l’invio, la ricezione e il riscatto.

“Ci impegniamo per un futuro di asset digitali e per accelerare la facilità di integrazione per collegare il settore bancario tradizionale all’ecosistema degli asset digitali”, ha dichiarato Haydn Hammond, Direttore esecutivo di Invictus. La mancanza di regolamentazione è sempre stata motivo di preoccupazione per qualsiasi società nello spazio delle criptovalute, e in precedenza ottenere questo tipo di struttura regolamentata non era possibile per nessun gestore di asset cripto, conclude Hammond.

