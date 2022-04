Investimento di Ecolab nelle energie rinnovabili per approvvigionare interamente gli impianti aziendali in conformità con i requisiti energetici europei

Il parco eolico realizzato da Low Carbon in Finlandia incrementerà fino a quasi l’80% l’approvvigionamento globale di energie rinnovabili di Ecolab

ST. PAUL, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Ecolab Inc., leader mondiale nel campo delle soluzioni e dei servizi legati all’acqua, all’igiene e alla prevenzione delle infezioni, ha annunciato oggi la firma di un contratto di acquisto di energia virtuale che supporterà la costruzione e l’operatività di un parco eolico a cinque turbine sulla costa occidentale della Finlandia.

Il parco eolico Mörknässkogen, realizzato tramite la società di gestione di beni patrimoniali e investimenti in energie rinnovabili Low Carbon, produrrà circa 100 GWh di energia rinnovabile all’anno o abbastanza energia da rifornire più di 29.000 utenze domestiche. Oltre a ridurre la potenziale emissione di gas serra in una misura stimata attorno alle 20.900 tonnellate, coprirà il 100% dell’elettricità usata da Ecolab per alimentare tutti gli impianti europei, tra cui 15 importanti sedi, 26 stabilimenti produttivi e 7 centri di ricerca e sviluppo. Il parco eolico dovrebbe diventare operativo entro la fine del 2023. Il progetto è un’ulteriore dimostrazione di come Ecolab si stia impegnando in obiettivi di sostenibilità ambiziosi.

“ In un momento di particolare attenzione verso le modalità di utilizzo dell’energia e l’azzeramento delle emissioni, siamo orgogliosi di investire in alternative rinnovabili vantaggiose sia per l’attività di Ecolab sia per il nostro pianeta”, ha dichiarato Emilio Tenuta, responsabile della sostenibilità per Ecolab. “ Molti tra gli oltre 47.000 affiliati di Ecolab in tutto il mondo sostengono i nostri clienti verso la transizione a un’attività con zero emissioni di carbonio e questo accordo rappresenta un esempio tangibile di come passare dall’impegno all’azione.”

“ Siamo lieti di collaborare con un leader globale della sostenibilità come Ecolab per fornire ulteriori infrastrutture per le energie rinnovabili al già apprezzato mix di energie rinnovabili della Finlandia”, ha affermato John Graves, responsabile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione del Fondo per le energie rinnovabili di Low Carbon. “ Il progetto del parco eolico di Mörknässkogen mostra come le società lungimiranti possano incidere veramente nel cammino comune verso un futuro sostenibile.”

L’annuncio di oggi fa seguito a un investimento di Ecolab del 2018, che aggiungeva una quantità di fonti di energia rinnovabile sufficiente a coprire l’intera attività aziendale in Nord America. Insieme, i due accordi consentiranno ora a Ecolab di approvvigionare, rispetto al precedente 58%, quasi l’80% degli impianti con energie rinnovabili, compiendo un significativo passo verso l’obiettivo aziendale dell’utilizzo del 100% di elettricità da fonti energetiche rinnovabili in tutto il mondo entro il 2030. Questo balzo in avanti permette a Ecolab di anticipare notevolmente il rispetto degli orientamenti in materia di energie rinnovabili tracciati da RE100, un’iniziativa aziendale globale di cui Ecolab è membro, focalizzata sull’impiego esclusivo di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2050.

Per maggiori informazioni sugli obiettivi a impatto ambientale di Ecolab per il 2030 e sui progressi ottenuti fino a oggi, visitare il sito www.ecolab.com/corporate-responsibility/2030-Impact-Goals. Per ulteriori informazioni sull’impegno di Ecolab per un’operatività sostenibile, visitare il sito ecolab.com/corporate-responsibility.

Informazioni su Ecolab

Partner di fiducia per le sedi di quasi tre milioni di clienti, Ecolab (ECL) è leader globale nella produzione di soluzioni e servizi legati all’acqua, all’igiene e alla prevenzione delle infezioni in grado di proteggere le persone, il pianeta e la redditività aziendale. Con un fatturato annuo di 13 miliardi di dollari e oltre 47.000 affiliati, Ecolab offre soluzioni complete scientificamente comprovate, informazioni basate sui dati e un servizio di altissimo livello per promuovere la sicurezza alimentare, aiutare a mantenere gli ambienti puliti, ottimizzare il consumo delle risorse idriche ed energetiche, e accrescere le efficienze operative e la sostenibilità di clienti operanti nei settori alimentari, sanitario, ospedaliero e industriale in più di 170 Paesi del mondo. www.ecolab.com

Informazioni su Low Carbon

Low Carbon è una prestigiosa piattaforma di gestione di beni patrimoniali e investimenti in energie rinnovabili, impegnata nello sviluppo e nell’impiego su larga scala delle energie rinnovabili. Low Carbon investe in progetti e iniziative di sviluppo delle energie rinnovabili in un’ampia gamma di applicazioni tecnologiche tra cui pannelli solari fotovoltaici, parchi eolici, accumulo energetico, trasformazione energetica dei rifiuti ed efficienza energetica. Low Carbon, azienda in possesso della certificazione B Corp, vanta un’ottima reputazione in termini di sviluppo, realizzazione, finanziamento e gestione di attività del settore delle energie rinnovabili nonché un costante impegno in progetti a lungo termine grazie a un team specializzato, preposto alla gestione di beni iscritti a bilancio e per conto di terzi. Con un portafoglio significativo e promettente nel settore delle energie rinnovabili, Low Carbon è nella posizione ideale per riuscire a sfruttare le opportunità in un momento di forte richiesta di energie rinnovabili e sicurezza energetica. www.lowcarbon.com

