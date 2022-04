InvestaX tokenizza Bored Ape n. 2371

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–InvestaX ha lanciato un nuovo titolo digitale collegato a un NFT, un altro innovativo prodotto d’investimento che sfrutta gli aspetti migliori della finanza decentralizzata (DeFi) e di quella centralizzata (CeFi) cambiando le modalità di interazione e di restituzione di valore alla comunità di investitori alla quale si partecipa.





Bored Ape n. 2371 è un NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) che fa parte della collezione di blue chip più ricercata attualmente. BAYC è un asset di proprietà della community, decentralizzato, distribuito tecnologicamente e dotato di valuta e metaverso propri. InvestaX ha tokenizzato gli interessi economici nel n. 2371 (leggere qui la storia completa) con il simbolo di teleborsa IXAPE. Nell’ambito di un altro progetto primo nel mondo, InvestaX sta donando 1.000 token IXAPE agli investitori che si registrano a InvestaX e IXAPE potrà essere contrattato sulla nostra piattaforma.

È nostro onore denominare BAYC n. 2371 Howey Tez, che svolgerà un ruolo determinante nello sviluppo di titoli digitali e del Web 3.0. È possibile leggere maggiori informazioni sulla sua storia qui e sulla sua missione – tokenizzare il mondo.

Crediamo in un mondo finanziario decentralizzato e stiamo rendendo “open source” questo prodotto affinché altri possano seguire la nostra scia e creare ulteriori idee e concetti a cui ancora non si è pensato. La nuova generazione di prodotti d’investimento sta usando contratti intelligenti e tecnologie blockchain, creando un valore immenso per le comunità interessate.

BAYC è un prodotto rivoluzionario perché, essenzialmente, è un asset di proprietà della community che inoltre ha un suo valore intrinseco, consentendo di creare il proprio business BAYC utilizzando il valore “collettivo” del marchio.

I titolari di token IXAPE avranno l’opportunità di esplorare una classe interamente nuova di asset digitali e partecipare al potenziale apprezzamento e ad altri ritorni finanziari associati alla titolarità di questi asset. Ciò è straordinariamente interessante, senza precedenti, e comporta molti vantaggi nella nostra community per i titolari di token IXAPE.

Combinando le filosofie e innovazioni del Web 3.0 con i titoli digitali otterremo un’altra crescita esponenziale di valore creato.

InvestaX costruisce un’infrastruttura chiave che collega la finanza decentralizzata (DeFi) e quella centralizzata (CeFi) per consentire di acquistare, vendere, contrattare, prendere o concedere in prestito i propri asset digitali, istantaneamente, 24/7, in tutto il mondo.

Per le più recenti informazioni registrarsi sul sito www.investaX.io

InvestaX in 120 secondi

