Intervista a Samuela Sardo

Tantissime esperienze per lei in Televisione ed al Cinema, anche se l’esordio, giovanissima a teatro. Cosa ricorda di quella esperienza?

Eravamo nei primi anni ’80. Per avvicinare la gente non abituata ad andare a teatro, avevano organizzato degli spettacoli teatrali, ripresi e poi mandati in televisione. Era tutto girato in uno studio televisivo. La scenografia era finta in sostanza. C’era, ad esempio, un giardino innevato, con la neve finta, ed io, a soli cinque anni, ricordo che nelle pause ci giocavo. Lo ricordo veramente come un gioco, anche perché, ovviamente, non avevo un granché da fare! A mia madre, che era colei che mi ci portava sul set, veniva chiesto se ci riuscivo a stare sul set per così tante ore … Invece io, ero così folgorata che non mi allontanavo mai dal set, neppure per andare al bar. Non mi schiodavo dalla poltrona per paura che arrivasse il mio momento ed io non c’ero. Si può dire che avevo già un grandissimo senso di responsabilità. Ero molto ligia!

Subito dopo la prima esperienza al cinema, anche questa da piccolissima. Cosa le è rimasto impresso?

“La gabbia” è stata girata a Parigi. Ricordo grandi attori internazionali che io, ovviamente all’epoca, non conoscevo. C’era, ad esempio, Tony Musante, grandissimo attore. Siamo stati una settimana a Parigi. Avevo delle scene con un bambino, ero la figlia di Laura Troschel. Eravamo piccoli e si giocava insieme e, finita la giornata di lavoro, sento il regista Patroni Griffi dire al suo Direttore di Produzione che avevo finito e che non c’era più motivo di restare lì. Io ci sono rimasta malissimo, credo di aver pianto tanto. All’epoca avevo sette anni e ricordo che il Direttore di Produzione fu costretto a chiamare Patroni Griffi, la cui grandezza ho compreso solo anni dopo, che venne da me per scusarsi, per congedarmi dal film in modo meno spicciolo, facendomi i complimenti, quasi come volesse consolarmi del fatto che il film era già finito.

Tutti la ricordiamo con piacere e malinconia nel ruolo di Anna Boschi, in Un Posto al Sole. Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

Per me è stata un’esperienza professionale e personale importantissima. Sono entrata in Un Posto al Sole che avevo appena compiuto diciotto anni. Ero l’unica attrice non napoletana e mi sono dovuta trasferire a Napoli, per la prima volta lontana dalla mia famiglia e dalla mia casa. Quindi è stata una prova importante per la mia vita. A livello professionale è stata una sfida sin da subito. Ricordo le prime riunioni nelle quali eravamo un po’ tutti sul “chi va là” poiché non potevamo minimamente immaginare il successo che poi da lì sarebbe scaturito. In Italia non esisteva un prodotto del genere. Poi, invece, piano piano è sbocciato. È stata la mia prima sfida. Abbiamo tutti noi avvertito la responsabilità di un progetto che stava nascendo. Era un esperimento nuovo e quando abbiamo capito che funzionava e che funzionavamo è stato molto gratificante. Per non parlare poi della location, Napoli, che era il contesto perfetto per delle storie semplici e molto attuali che venivano raccontate e che creavano una notevole fidelizzazione nello spettatore. Credo che una delle carte vincenti di Un Posto al Sole siano state proprio le tante scene esterne che venivano girate. Ed anche per me che non ero abituata a vivere in una città di mare, quando sono dovuta andare via da Napoli, ho dovuto tagliare un nuovo cordone ombelicale. È stata una grande esperienza ed una scuola importante per me.

C’è una persona che nella sua carriera definirebbe un mentore?

Direi mia madre. Anni fa quando è mancata ho scoperto che per me lei ha recitato questo ruolo. Io ho iniziato con lei. È stata lei a farmi conoscere questo mondo. Lei era cugina di Renato Rascel, con cui per fatalità ho anche lavorato. Mi ha sempre stimolato ed ha sempre creduto molto in me ed a volte anche più di me. Io come carattere non sono una persona che si mette in mostra o sgomita, pur amando questo lavoro. Sono dell’idea che se le cose devono capitare, capitano. Invece mia madre ogni qual volta vedeva che io mi rilassavo, mi spronava, perché credeva che in questo ambiente non potevi rilassarti più di tanto. In realtà io sono un po’ così e credo che se le cose sono troppo rigide e perdono quell’aspetto “giocoso” poi non rendono. È il lavoro più bello del mondo e credo che questo aspetto giocoso ne sia uno degli aspetti più importanti, che lo rendono unico, anche se fatichi tanto e ci lavori costantemente. Se lo prendi troppo seriamente, però, perdi di vista quanto sei fortunato a svolgere un mestiere del genere.

C’è un ruolo che le piacerebbe interpretare?

Si può dire che da sempre mi danno ruoli drammatici, giudiziosi e seri. La classica ragazza della porta accanto per così dire. Eppure, io mi vedo ed amo molto i personaggi comici. Quando mi propongono di fare teatro, accetto solo se sono commedie comiche. Al cinema l’ho fatto con Brignano e devo dire che è stato gratificante. Sento di essere un’attrice comica ma probabilmente, e lo dico con rammarico, non lo sa nessuno. Credo di essere tagliata per ruoli così e lo dico senza presunzione. Poi, è chiaro, se mi viene richiesto di piangere, lo faccio senza problemi. Però, sono sincera, vorrei tanto fare un personaggio comico, un po’ alla Cortellesi per capirci.

Se oggi le chiedessero di scegliere tra cinema, televisione e teatro, cosa sceglierebbe?

Purché sia un ruolo comico … non ho preferenze. Mi manca tanto il cinema, i tempi, il lavoro che c’è dietro. Il cinema ti da la possibilità di lavorare insieme al regista ed agli sceneggiatori. Riesci a spaziare di più ed a fare il personaggio più tuo. Un po’ ciò che avviene anche a teatro.

C’è un attore/attrice con il/la quale sogna di lavorare?

Sono stata fortunata perché ho lavorato sin da piccola con tanti mostri sacri di generazioni passate come Giancarlo Gianni, Monicelli… ma se proprio dovessi darti un nome ti direi proprio Paola Cortellesi perché mi sento molto affine a lei e credo che potremmo essere una bella coppia insieme. Sento che potremmo intonarci, come si dice in gergo, e ne verrebbe fuori una bella cosa. Quindi mantenendo il filone comico. Se, invece, dovessi fare un film di questi film alternativi ti direi che mi piacerebbe lavorare con Alessandro Borghi. Un’artista per me bravissimo e che definirei poliedrico. Capace di spaziare tra tanti generi e ruoli risultando sempre assolutamente credibile. Mi piacerebbe molto mettermi alla prova in prodotti del genere.

Progetti futuri?

Ho ricevuto diverse proposte. Una fra tutte mi stuzzica molto. Si tratta di un progetto ambientato in un periodo storico molto delicato. Racconta di una donna che per amore della figlia si trova a dover dimenarsi tra tante peripezie e sotterfugi. Un ruolo che mi alletta e mi intriga particolarmente e che spero vivamente ti poter interpretare. Incrociamo le dita!