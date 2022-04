Intervista a Gianluca Ramazzotti

Nella sua incredibile carriera … cinema, teatro e televisione. Cosa sceglierebbe se dovesse?

Io sceglierei sicuramente il teatro. Il teatro ha un rapporto col pubblico diretto, tutte le sere non è mai la stessa cosa. C’è, oserei dire, una tridimensionalità dei personaggi, cosa che invece nel cinema, ad esempio, è più difficile da vedere. Il teatro è mutevole a differenza del cinema che è in un certo qual modo sempre uguale.

Cosa è scattato in lei quando ha deciso di produrre?

In realtà perché non mi entusiasmava nulla di ciò che vedevo in giro. Facevo stancamente l’attore, a routine, in spettacoli che per certi versi non mi rappresentavano. Quando ho iniziato io 15-16 anni fa non c’era una “Eurepizzazione” dei testi. C’erano sempre le stesse cose drammaturgicamente, non c’erano delle novità rilevanti di drammaturgia contemporanea di un certo tipo internazionale e quindi su questo mi sono basato ed ho iniziato a portare testi nuovi in Italia.

C’è una persona che lei definisce un “suo mentore” e che è stata fondamentale per la sua carriera?

Da un punto di vista di come sviluppare la drammaturgia c’è Garinei o Sepe. Personaggi che, specialmente Sepe, hanno lavorato e lavorano sulla ristrutturazione della drammaturgia e che seguo molto piacevolmente.

Quali sono i ruoli che hanno segnato la sua carriera da attore?

Se dovessi dirti qualche ruolo in particolare andrei in difficoltà… ne ho fatti talmente tanti! Sicuramente ognuno di questi mi è rimasto nel cuore. Io faccio ruoli di personaggi che sono a volte molto realistici ed altre, invece, molto funambolici e quindi poco realistici ma non per questo meno interessanti. Tutti i ruoli che interpreto li interpreto perché credo che possano essere giusti per la mia fisicità. Questo anche se i ruoli in questione siano credibili o meno credibili, come ad esempio in una farsa.

Voltandosi indietro, c’è uno spettacolo teatrale che avrebbe sognato di produrre?

Ci sono stati vari spettacoli teatrali molto belli in Italia che mi sarebbe piaciuto produrre, ma … c’è ancora tanto mercato, quindi, non si sa mai … magari ciò che ho sognato di produrre, un giorno si realizzerà! Non sveliamo niente!

Con quale artista le piacerebbe lavorare?

Sicuramente con un’artista internazionale, perché credo che siano molto più umili di quelli italiani che, invece, il più delle volte hanno la cosiddetta “puzza sotto il naso”. E quindi credo sia paradossalmente più facile lavorare con le star internazionali che con quelle italiane, perché sono un po’ più coi piedi per terra.

In che condizioni si trovano oggi il cinema ed il teatro italiano?

Credo che oggi come oggi stia meglio il teatro che il cinema italiano. Il cinema oggi è bombardato di piattaforme online e quindi il teatro rimane oggi l’unica arte che devi andare a vedere assolutamente dal vivo, in una sala, mentre il cinema no. Per quanto il gusto possa essere sempre quello di vedere un film, al cinema è sicuramente diverso che vederlo in televisione. E quindi si può dire che proprio il cinema che è sempre stato visto un po’ come il futuro, nel momento in cui arrivano le piattaforme, che creano un futuro alternativo al cinema, credo che sia destinato, alla lunga a morire. Come sala intendo, ovviamente, non come arte.

Come ha esorcizzato l’artista Gianluca Ramazzotti i due anni di pandemia?

Io l’ho vissuta come un periodo di preparazione. Mi sono concentrato sulla lettura e sul pensare a cosa fare una volta terminato questo periodo. Ho pensato a cosa avrei dovuto mettere in campo una volta terminato il tutto ed a cosa, invece, poteva richiedere il pubblico una volta terminata la pandemia. E tutto questo ha richiesto un periodo di grande riflessione che, sicuramente, mi ha aiutato a prepararmi al meglio.

Progetti futuri?

Sono concentrato sulla ripresa di “Se devi dire una bugia dilla grossa”, sulla ripresa dello spettacolo con Debora Caprioglio e Pino Quartullo, “buoni da morire” e poi tengo molto ad uno spettacolo con Remo Girone “il cacciatore di nazisti” ispirato alla storia vera di Simon Wiesenthal che durante la sua vita si è impegnato ad arrestare circa 1100 criminali nazisti.

Qual è il suo sogno “lavorativo” nel cassetto?

Il mio sogno lavorativo nel cassetto è cercare sempre di fare cose che abbiano un appeal sul pubblico e che sappiano sempre colpire, stupire e restare impressi. Spero sempre di fare qualcosa che abbia un senso per il pubblico e che li porti a “spendere” il cosiddetto prezzo del biglietto senza poi pentirsene.