Inter-Verona 2-0, nerazzurri a -1 dal Milan

L’Inter batte 2-0 il Verona nel secondo anticipo della 32/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. A decidere il match le reti di Barella al 22′ e Dzeko al 30′. In classifica i nerazzurri agganciano al 2° posto il Napoli con 66 punti, uno solo in meno del Milan capolista. Gli scaligeri restano fermi a quota 45 in nona posizione.

LA PARTITA – Prova di forza dei nerazzurri che partono con il piede schiacciato sull’acceleratore a vanno subito vicini al vantaggio con de Vrij di testa, poi con Dumfries da posizione defilata e ancora con un tiro a giro di Perisic che Montipò toglie dall’angolino. Dominano gli uomini di Inzaghi e il gol che stappa la partita arriva in contropiede. Perisic in conduzione sulla sinistra vede un’area stracolma di compagni e fa partire un traversone profondo. Sul secondo palo Barella si allunga, colpisce il pallone di controbalzo, con l’esterno, e manda il pallone a dare un bacio al palo e poi in rete.

Tre minuti dopo il vantaggio, Correa sfiora il raddoppio anticipando Gunter e calciando in diagonale, trovando però una grande opposizione di Montipò. Il raddoppio è solo questione di poco tempo. Dzeko va in rete sugli sviluppi d’un calcioangolo: Dimarco alla battuta, Perisic alla spizzata, il bosniaco al tap-in vincente. La reazione dell’Hellas è tutta in un destro di Simeone respinto da Handanovic.

Nella ripresa i ritmi calano e il Verona prova a rientrare in partita. I gialloblù costruiscono tre occasioni in pochi minuti, prima con Ceccherini, poi con Faraoni, infine con Simeone va ad un passo dal gol. Handanovic però risponde sempre presente.

La girandola di cambi dà nuova linfa all’Inter, che nel finale torna a riprendersi il predominio territoriale. Dzeko prova a fare doppietta ma manda alto al 25′. Qualche minuto dopo strepitosa parata di Montipò che si salva con l’aiuto del palo su un gran tiro di D’Ambrosio. Nel finale l’Inter gestisce senza affanni fino al triplice fischio di Marinelli.