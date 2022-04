Inter-Milan 3-0, Pioli: “Gol annullato? Ma dai…”

(Adnkronos) – “Che sensazioni ci sono dopo questa sfida? Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Abbiamo trovato un avversario forte. Il risultato è netto e pesante, non penso che ci sia stata questa differenza ma l’Inter ha segnato sempre al momento giusto. Il 2-1 ci avrebbe dato qualche possibilità, dopo è diventata più difficile”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli a Mediaset dopo il ko 3-0 con l’Inter nella semifinale di Coppa Italia. “È il massimo che questa squadra può fare? Certo che possiamo fare di più. Quando subisci 3 gol vuol dire che gli altri hanno giocato con più qualità. Non era la nostra serata, peccato perché volevamo raggiungere a tutti i costi la finale. È una grande opportunità per la mia squadra per dimostrare di poterci giocare tutto fino alla fine”.

Poi Pioli vede il gol annullato a Bennacer per un fuorigioco discutibile: “Guardate la reazione di Handanovic… Lui non fa niente, se un giocatore del Milan avesse ostacolato la sua visuale sarebbe subito corso a protestare. Dai su…Ma dai…”, ha detto Pioli che dopo aver rivisto le immagini del gol annullato ha abbandonato l’intervista visibilmente stizzito.