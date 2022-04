Imprese, partnership Sace-Bper Banca a sostegno progetti ‘green’

(Adnkronos) –

Sace e il gruppo Bper Banca rafforzano la loro collaborazione, siglando un accordo che ha l’obiettivo di supportare le imprese italiane che intendono investire per ridurre il proprio impatto ambientale. Lo annuncia una nota. La partnership prevede che Sace possa garantire i finanziamenti ‘green’ erogati dal Gruppo Bper Banca in Italia, cioè finalizzati alla realizzazione di progetti di mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, salvaguardia e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile, circular economy, in linea con la tassonomia definita dall’Unione Europea. Le aziende destinatarie dei finanziamenti, società di capitali con fatturato fino a 500 milioni di euro, potranno beneficiare della garanzia green di Sace all’80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo standardizzato e digitalizzato.

“L’accordo con Sace – spiega Stefano Rossetti – vicedirettore generale di Bper Banca – rappresenta un ulteriore passo nella nostra ampia proposta di soluzioni finanziarie a supporto della transizione energetica delle imprese verso modelli di produzione a minore impatto ambientale, anche in coerenza con gli obiettivi del Pnrr. Sace Green Loan si configura, infatti, come lo strumento di finanziamento strategico che, abbinato alle misure agevolate rese operative dal Pnrr, permetterà al Gruppo Bper di essere promotore del rilancio delle imprese italiane”, conclude Rossetti.

“L’intesa con Bper – ha dichiarato Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace – dimostra l’impegno che stiamo mettendo in campo, insieme a tutto il sistema bancario, per promuovere la transizione ecologica dell’Italia, anche come leva per gli investimenti del PNRR. Uno sforzo sinergico, che partnership come questa consolidano. Questi accordi con gli istituti di credito consentono di supportare al meglio le aziende, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile, beneficiando di procedure snelle e veloci”.