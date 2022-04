Il salone delle Meraviglie: gli episodi di oggi (1 aprile)

Il Salone delle Meraviglie: Federico Fashion Style torna con un nuovo doppio appuntamento in prima TV su Real Time, venerdì 1 aprile, alle 22:40 e alle 23:10.

Le anticipazioni degli episodi

Vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo venerdì, nel primo episodio: a causa dei numerosi impegni, la giornata di Federico inizia alle prime luci del mattino con un appuntamento dal suo camiciaio di fiducia. Subito dopo parte la giornata lavorativa che deve dividersi tra il salone di Anzio e quello di Napoli. Il nostro hair stylist si occuperà di due Debore: la prima, con la H finale, è una body builder dall’aspetto muscoloso ma dal cuore tenero; la seconda, senza H finale, è una ragazza, ha un forte calo di corteggiatori e sente la necessità di uno stravolgimento estetico.

Nel secondo episodio, in onda questa settimana:

Federico ha sempre mille idee, non riesce a star fermo! Dopo aver visto e comprato un barbecue per il suo giardino, decide di inaugurarlo con una cena tra amici. Quando però chiede la collaborazione di Letizia, lei si rifiuta. Allora affida i preparativi a Weyda, che a sua volta darà l’incombenza ad un gruppo di ragazzi arrivati ad Anzio per accompagnare un’amica a cui hanno regalato per il compleanno un trattamento da Federico. Nel salone ci sarà anche Anna, una signora di età che è stata tra le prime giocatrici di calcio femminile in Italia. A fine giornata Weyda è convinta di aver fatto quello che le era stato richiesto, ma ha dimenticato la cosa più importante: ritirare il barbecue. Si andrà tutti a cena fuori e sarà lei ad offrire, perché chi sbaglia paga.