Il Provinciale: la puntata del 17 aprile su Rai2

È dedicata alla rinascita la puntata de Il Provinciale in onda – in via eccezionale- domenica 17 aprile alle 17.25 su Rai 2.

Le anticipazioni della puntata di Pasqua

In occasione della Pasqua, Federico Quaranta, accompagnato dal border collie J, compirà un lungo viaggio da Sud a Nord, dalla Sicilia alle Alpi, per raccontare storie di rinnovamento e di speranza.

Sono vicende legate a luoghi e persone incontrate nel corso della stagione, qui riproposte in una selezione che mostra un Paese capace sempre di superare le difficoltà, di trovare la forza di un cambiamento.

Storie di donne e di uomini che hanno avuto la capacità di rigenerarsi e di ritrovare sé stessi. Sull’isola di Pantelleria, Federico andrà a conoscere una tradizione religiosa che mescola sacralità e superstizione, mentre in Puglia si calerà nel ventre della terra, in compagnia dello scrittore speleologo Carlos Solito.

Ischia sarà il palcoscenico per l’emozionante incontro con Nino, pastore per vocazione, che ha lasciato la sua vecchia vita per dedicarsi alle capre e alla contemplazione della natura.

A Pennabilli, in provincia di Rimini, sarà invece la moglie di Tonino Guerra a raccontare, tra memoria e futuro, il paesaggio romagnolo così amato dal grande poeta e sceneggiatore. Passando sul Carso, Federico non potrà che ricordare il dolore di una terra a lungo divisa e lacerata, ma che poi ha ritrovato pace e concordia.

Nella Val di Fiemme saranno i maestosi alberi delle foreste trentine a parlare, per ricordare cosa significa ascolto e rispetto della natura.

Motivi di speranza e rinascita anche nella selvaggia Val Grande, con una tappa nel piccolo borgo di Cicogna, che si sta lentamente ripopolando dopo l’abbandono seguito alla guerra. Infine, le Langhe, simbolo perfetto della provincia italiana, legata alle storie di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese.