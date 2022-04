Il Provinciale: la puntata del 30 aprile

Prende il via dalla sponda veneta del Lago di Garda l’ultimo cammino de Il Provinciale in onda sabato 30 aprile alle 14 su Rai 2.

Federico Quaranta raggiungerà il Corno D’Aquilio, una delle cime dei monti Lessini dove si concluderà la seconda edizione del programma.

Le anticipazioni della puntata

Si parte dal borgo lacustre di Malcesine, una delle prime tappe del “Viaggio in Italia” di Goethe, lo scrittore che qualcuno ha saggiamente definito il primo “travel influencer” della storia.

E’stato proprio l’autore tedesco a far conoscere al mondo intero le bellezze italiane da nord a sud, grazie al suo magnifico diario di viaggio.

E dopo il lago, la montagna che lo sovrasta, il monte Baldo, seguendo mulattiere selciate, attraversando boschi, borghi disabitati e santuari incastonati nella roccia come fossero diamanti.

E poi le storie di pescatori, pastori e pastore, scrittori e sentieristi, testimonianze preziose di un territorio in grado di esprimere bellezza, cultura e saggezza.

Il viaggio si conclude nel Parco regionale della Lessinia dove Federico Quaranta e Mia Canestrini si incontreranno per la prima volta, davanti al camino acceso in una malga di montagna, il luogo migliore per ritrovarsi, guardarsi negli occhi e tirare le fila di questo e di tutti gli altri cammini de Il Provinciale che ha celebrato la natura più selvaggia, provando a cogliere quelle virtù nascoste tra le pieghe di tutte le provincie italiane; un mondo di valori imperdibili che hanno reso unica quest’edizione.