Il provinciale: la puntata del 2 aprile

Il territorio del Montefeltro, nelle Marche, nella zona compresa nella provincia di Pesaro-Urbino, lo attraversa Federico Quaranta ne Il Provinciale, in onda, sabato 2 aprile alle 14 su Rai 2.

Le anticipazioni della puntata

A partire dalla costa adriatica, fino alla cima del Montenerone, si va alla ricerca della “Città ideale”.

È proprio in questa zona infatti che, durante il Rinascimento, il duca Federico da Montefeltro ha progettato modelli di città che prendevano ispirazione dal pensiero classico.

Tra antichi borghi e piccole cittadine, si incontrano architetti e poeti, ma anche persone che hanno deciso di ritirarsi in piccoli centri urbani, sfuggendo la caotica vita metropolitana. Ma qual è oggi l’idea di città ideale?

È forse in provincia, dove i rapporti umani sono più diretti e dove il senso di comunità è più forte.

Mia Canestrini, invece, attraversa una zona di grande fascino, la Riserva Naturale Gole del Furlo, dove parlerà di come in quell’area da secoli nidifichi l’aquila reale, la stessa aquila simbolo del ducato di Federico da Montefeltro.

Inoltre, passeggiando per le strade di Cagli, racconterà di come non potrebbe esistere oggi una città ideale senza gli animali domestici.