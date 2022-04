I nuovissimi trend del gambling in Italia e all’estero

L’industria del gambling sul web ha segnalato negli ultimi anni degli evidenti progressi sotto il piano tecnologico. Chi si approccia solo ora alla materia non potrà comprendere fino in fondo quanto siano stati straordinari i progressi compiuti dagli attori del business.

In particolare, i casinò online stranieri hanno introdotto tante idee interessanti. Questo perché, in confronto ai competitor sotto licenza italiana, hanno una maggiore libertà di agire. A tal proposito, cercheremo di scoprire insieme quali sono i principali trend dell’epoca attuale.

Criptovalute

Le criptovalute sono viste di cattivo occhio dal legislatore italiano. L’estrema volatilità viene considerata un grosso punto a sfavore. Se ci rifletti bene, tuttavia, non è così, o almeno non lo è necessariamente.

Il rapporto tra domanda e offerta incide sulla quotazione, senza la presa in rassegna di asset fisici. Conta esclusivamente l’interesse del pubblico di riferimento. Siccome in tali circostanze le fluttuazioni subiscono la forte influenza della psicologia collettiva, alla congiuntura economica sfavorevole si alterneranno momenti positivi. E in circostanze del genere avere dei fondi depositati in criptovalute sul conto darà l’accesso a vincite superiori.

Le forme di transazione tradizionale rimarranno un’opzione, ma le crypto stanno lentamente prendendo il posto dei metodi classici: gli internauti prediligono movimentazioni anonime e non rintracciabili, a maggior ragione in una questione delicata quale il gambling. Qui è fortemente avvertita l’esigenza di passare sotto i radar. In aggiunta, le cryptocurrency mettono i fruitori a loro agio perché le possibilità di furti d’identità e hacking sono quasi azzerate.

Accesso in territori riservati

Poiché le criptovalute hanno portato l’anonimato nel gambling online, ha cominciato a diffondersi l’abitudine dei player di entrare e intrattenersi su portali originariamente limitati e banditi.

Il fenomeno è destinato ad ampliarsi nell’arco dei prossimi anni, man mano che i casinò online cominceranno a maturare confidenza in merito. Capitalizzarne il potenziale costituisce al giorno d’oggi una delle priorità, alla luce delle rosee prospettive delineate dagli esperti.

Cambiamenti rapidi nelle abitudini dei player

Ormai chiunque è in possesso di almeno un moderno device tecnologico. Le app e la presenza sui social media hanno avuto un enorme impatto sul successo delle varie compagnie. È cresciuto il numero di persone che scelgono di utilizzare gli smartphone per dare sfogo alla propria passione.

Maggiore interazione con i croupier live

I giocatori hanno manifestato una preferenza per i casinò online e il contatto diretto con i croupier live. Il senso di fiducia innescato ha spinto parecchi marchi ad attrezzarsi, effettuando degli ingenti investimenti. Inoltre, migliorano l’esperienza visiva con l’installazione di tante telecamere per un range di inquadrature ampio e variegato.

Realtà virtuale

Chiamata anche con l’acronimo anglosassone VR, la realtà virtuale consiste nell’ennesima invenzione, apripista di un’esperienza di casinò più coinvolgente. Con una serie di accessori disponibili al pubblico, è solo questione di tempo prima che spopoli in ogni parte del mondo, soprattutto nei Paesi industrializzati.

Smartwatch

Piazzare scommesse mediante uno smartwatch è diventata un’esigenza comune. Con le pretese dei consumatori che sono lievitate, la speranza degli internauti è di trarne beneficio pure nel gambling.

Stando ad alcuni studi di settore, l’industria degli smartwatch raggiungerà un valore globale di quasi 33 miliardi di dollari entro la fine del 2022.