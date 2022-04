Hisense dona dispositivi di qualità elevata al PARIS-SAINT-GERMAIN Endowment Fund, per rendere il mondo un posto migliore grazie alla filantropia

QINGDAO, Cina–(BUSINESS WIRE)–Hisense, leader tecnologico a livello mondiale, è diventato un partner globale del Paris Saint-Germain nel 2020 e da allora, grazie a questa partnership, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e il supporto dei consumatori, realizzando legami emotivi più solidi con i tifosi di calcio nel mondo. Hisense è un’azienda socialmente responsabile che ha compiuto un ulteriore passo in avanti e ha approfondito questa partnership con la donazione di diversi dispositivi hi-tech a programmi no profit, e diventando un ‘patron’ del Paris Saint-Germain Endowment Fund.





Hisense ha donato apparecchi televisivi per il pieno supporto e la formazione dello sviluppo giovanile

Hisense ha donato al Paris Saint-Germain Endowment Fund degli apparecchi TV utilizzati nella Cantine Solidaire organizzata dal Paris Saint-Germain Endowment Fund nel mese di marzo del 2022, con 200 teenager invitati al Parc des Princes. L’evento si è focalizzato su parità, sport, cultura, mondo digitale, cittadinanza e musica, con studenti ospiti a pranzo e in attività sportive e ricreative, oltre che in un laboratorio di CV.

Sabrina Delannoy, vicedirettrice del Paris Saint-Germain Endowment Fund, commentando questa collaborazione, ha dichiarato: “ Siamo lieti che i partner del club siano interessati ai nostri progetti e si impegnino per supportarci. Dimostra che i membri della famiglia del Paris Saint-Germain condividono i nostri valori. Hisense rappresenta un esempio per gli altri e ci auguriamo che questa collaborazione prosegua nel tempo”.

Hisense si impegna per la responsabilità sociale e punta a creare un mondo migliore e sostenibile

Cédric Audebert, vicepresidente di Hisense France, afferma: “ In qualità di partner del Paris Saint-Germain siamo molto interessati alle iniziative sociali del Paris Saint-Germain Endowment Fund. Lo sport è un mezzo per condividere e per esprimere solidarietà, due valori per noi essenziali. Il nostro obiettivo è mostrare un ampio sostegno al Paris Saint-Germain Endowment Fund e invitiamo tutte le aziende a partecipare insieme a noi”.

Hisense si dedica alla beneficenza e allo sviluppo sostenibile a livello internazionale, e ha donato numerosi elettrodomestici ad alta tecnologia in esclusiva per i programmi del Paris Saint-Germain Endowment Fund. Nell’ambito della donazione precedentemente illustrata, Hisense ha regalato delle TV per “PSG HOLIDAYS”, ha donato migliori dispositivi per una miglior esperienza formativa dei bambini e, inoltre, ha offerto un televisore a grande schermo per il programma ‘Red & Blue School’, per il supporto a lungo termine e un miglior ambiente per la formazione post-scolastica.

Hisense supporta il concetto di orientamento incentrato sulle persone, sostenendo attivamente enti di beneficenza, concentrandosi sulla responsabilità sociale e sforzandosi di apportare nuovi contributi allo sviluppo sostenibile nel mondo.

