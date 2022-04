Guerra Ucraina, Russia: negoziati di pace stanno proseguendo

(Adnkronos) –

I negoziati di pace tra Ucraina e Russia stanno proseguendo. Ad annunciarlo è stato il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko in un’intervista all’agenzia Interfax. “Sono attualmente in corso intensi negoziati con la parte ucraina in video collegamento”, ha dichiarato, sottolineando però che finché non ci sarà un accordo su un documento finale, sarà troppo presto per parlare, ad esempio, di un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo collega ucraino Dmytro Kuleba.

Probabilmente non ci sarà neanche alcun incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin, ha detto lo stesso Zelensky durante un discorso alla televisione ucraina.

Ieri il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, aveva affermato che “un incontro tra Putin e Zelensky potrebbe essere convocato quando ci saranno risultati dai negoziati” tra Mosca e Kiev.