Guerra Ucraina-Russia, Kiev critica la visita di Guterres a Mosca

(Adnkronos) – L’Ucraina esprime disappunto per l’incontro programmato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin questa settimana. “Non è una buona idea andare a Mosca: non capiamo la sua intenzione di parlare col presidente russo Vlamdimir Putin”, ha affermato Igor Zhovka, vicecapo dello staff di Zelensky, in un’intervista alla Nbc, avvisando che Guterres “non è autorizzato” a parlare per conto del governo ucraino nei suoi sforzi di pace.

Il segretario generale dell’Onu sarà oggi ad Ankara (Turchia), domani a Mosca e giovedì a Kiev (Ucraina). “Qualsiasi colloquio di pace va bene se finisce con il risultato. Dubito davvero che quei colloqui di pace organizzati dal segretario generale delle Nazioni Unite avranno qualche risultato”, ha detto Zhovkva.