Guerra Ucraina, milizie filo-russe: “Controlliamo porto Mariupol”

(Adnkronos) – Le autorità dell’autoproclamata Repubblica filorussa di Donetsk hanno assicurato oggi che le forze russe hanno preso il controllo del porto della città di Mariúpol. “Per quanto riguarda il porto di Mariupol, ora è sotto il nostro controllo”, ha detto alla televisione russa il leader del territorio, Denis Pushilin, citato dalle agenzie di stampa ufficiali. Mariupol è considerata una conquista chiave per gli interessi militari della Russia, che punta ad unire le aree dell’Ucraina orientale con la penisola di Crimea.

Tuttavia secondo il comandante in capo delle forze di Kiev, il generale Valeriy Zaluzhnyi, le forze ucraine che eroicamente stanno conducendo l’ultima difesa di Mariupol ancora resistono. “Le comunicazioni con le unità delle forze di difesa che eroicamente resistono nella città sono mantenute stabili – ha scritto il generale in una dichiarazione su Facebook- facciamo il possibile e l’impossibile per la vittoria e la protezione delle vite dei militari e dei civili. Abbiate fede nelle Forze Armate dell’Ucraina”.