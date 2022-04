Glamhive annuncia il suo primo Incontro internazionale dedicato allo stile e alla bellezza presentato dal vivo da Mary Kay Global Design Studio

Stephanie Sprangers, fondatrice di Glamhive, e la sua co-presentatrice Nicole Chavez, celebrity stylist, riuniscono a Londra i leader del settore per parlare di stile e bellezza

LOS ANGELES e SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–L’evento, nato come un’occasione d’incontro per la comunità di esperti di stile, è ora uno dei più grandi raduni al mondo del settore della moda. Dal momento che si è ripreso a viaggiare, l’Incontro primaverile dedicato allo stile e alla bellezza di Glamhive si svolgerà a Londra il 23 aprile. Glamhive e Mary Kay Design Studio proporranno l’evento come un’esperienza ibrida fisico-digitale cui si potrà partecipare sia in persona sia da remoto, il tutto dal lussuosissimo Bulgari Hotel a Londra. Il 100% dei proventi ricavati dalla vendita dei biglietti sarà devoluto al Comitato internazionale di soccorso (International Rescue Committee) per le opere di soccorso a favore dell’Ucraina.





L’evento proposto questa primavera sarà l’ottavo incontro tenuto dall’azienda e riunirà ancora una volta i leader del settore e alcuni dei più famosi creatori d’immagine per celebrità per discutere di stile, creazione, finanziamento e lancio di attività, il futuro della moda e molto altro ancora.

L’evento, che durerà un’intera giornata e a cui si potrà accedere solo con biglietto, prevede sei dibattiti e oltre 25 relatori. Si riporta nel seguito una panoramica degli argomenti che verranno trattati dai prestigiosi relatori.

ARGOMENTI:

La prospettiva londinese

Inarrestabili: le donne sul trampolino di lancio

Tè in compagnia di Dena Giannini dell’edizione britannica di Vogue

Il branding di sé: come creare un marchio personale

Come esprimersi con uno stile personale

Il futuro della moda

CO-PRESENTATRICI



STEPHANIE SPRANGERS – Fondatrice e amministratrice delegata, Glamhive



NICOLE CHAVEZ – Celebrity stylist di Kristen Bell e Jessica Simpson

RELATORI:

I relatori comprendono celebrity stylist, makeup artist e consulenti d’immagine che lavorano per conto di alcuni dei nomi più influenti di Hollywood, ma non solo, come:

Celebrity Stylist: Nicole Chavez e Zadrian Smith



Bellezza delle celebrity: Christian Wood e Tania Grier



Capi redattori: Dena Giannini (edizione britannica di Vogue) e Brian Underwood (O Magazine)

Il prezzo del biglietto d’ingresso alla conferenza è 149 GBP a persona per la partecipazione in persona e 45 GBP per la partecipazione virtuale. Mary Kay, Mary Kay Global Design Studio e Bulgari Hotels sono gli sponsor presentatori per il vertice primaverile DAL VIVO dedicato allo stile e alla bellezza di Glamhive.

Per ulteriori informazioni visitate https://www.glamhive.com/live-upcoming.

Informazioni su Glamhive Glamhive è stata fondata dall’imprenditrice Stephanie Sprangers nel 2017, con la visione di democratizzare lo stile personale partendo dalla premessa che la fiducia che deriva dal glamour non deve essere appannaggio esclusivo dei ricchi e famosi.

L’esperienza di styling online offre a chiunque abbia una connessione Wi-Fi l’accesso a stilisti che forniranno a chi lo desideri l’aiuto necessario per diventare la versione migliore di se stessi. Per gli stilisti si tratta di una piattaforma end-to-end trasparente che li aiuterà a far crescere la loro rete di contatti e il loro business, in modo virtuale al 100%.

Informazioni su Mary Kay

Tra le prime persone a lottare contro le discriminazioni, Mary Kay Ash fondò la sua azienda di prodotti di bellezza nel 1963 con un obiettivo: migliorare la vita delle donne. Quel sogno si è trasformato in una società da svariati miliardi di dollari, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 Paesi. In quanto società fautrice dell’imprenditorialità, Mary Kay si impegna per aiutare le donne nel proprio percorso di indipendenza economica attraverso l’educazione, l’affiancamento, il sostegno, la creazione di reti e l’innovazione. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, integratori alimentari e profumi all’avanguardia. Mary Kay crede che sia necessario migliorare la vita oggi per un domani sostenibile, collaborare con organizzazioni di tutto il mondo per promuovere l’eccellenza imprenditoriale, sostenere la ricerca sul cancro, favorire la parità di genere, proteggere le vittime di abusi domestici, abbellire le nostre comunità e incoraggiare i bambini a vivere i propri sogni. Scoprite di più su marykayglobal.com, trovateci su Facebook, Instagram e LinkedIn o seguiteci su Twitter.

