Giovanni Allevi: il nuovo brano The First Embrace

“THE FIRST EMBRACE”, il primo abbraccio, è il nuovo singolo per pianoforte solo del compositore e pianista di fama mondiale Giovanni Allevi.

Un brano che celebra e reclama l’amore e il rispetto per il nostro Pianeta.

Il M° Allevi, European Ambassador di Earth Day, l’organizzazione internazionale presso le Nazioni Unite che difende i diritti della Terra, ha voluto celebrare questa data storica del 22 aprile ‘22, la Giornata Mondiale della Madre Terra, dedicandole una ballade delicata e romantica.

“Credo che non esista gesto più sublime del primo abbraccio: quello tra la madre e il suo neonato, quello tra due amanti, quello tra la Terra e i suoi abitanti. Il tempo si ferma, ogni preoccupazione finisce momentaneamente sullo sfondo, l’amore avvolge ogni cosa con la sua calda presenza. Le note di questo brano raccontano il primo abbraccio, grazie alla sua melodia dolcissima, lenta e struggente: eppure l’apparente semplicità nasconde una ricerca spasmodica del metafisico, la fotografia impalpabile di uno stato d’animo, accolto da una melodia che si esprime attraverso la sofficità del suono che solo il mio amato pianoforte Bosendorfer riesce ad esprimere. Adoro questo brano perché spero possa portare sollievo all’umanità dispersa e gettata nell’esistenza di questo momento storico tanto difficile, per allontanarsi anche solo per pochi minuti in una personale culla dell’anima.” racconta Giovanni Allevi.

In occasione dell’ormai tradizionale Concerto per la Terra di Earth Day Italia, che quest’anno sarà ospitato dalla Nuvola di Fuksas a Roma, per le celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite, affidato proprio alla direzione artistica del Maestro Giovanni Allevi, lo stesso compositore eseguirà in prima assoluta il nuovo brano inedito “THE FIRST EMBRACE”, all’interno della maratona televisiva “OnePeopleOnePlanet” dedicata alla Madre Terra, che accoglie ogni essere umano sin dalla sua nascita e a cui dobbiamo amore e rispetto.