Giornata Terra 2022, la terza edizione della maratona OnePeopleOnePlanet

(Adnkronos) – Earth Day Italia e Movimento dei Focolari presentano la terza edizione di #OnePeopleOnePlanet, la maratona multimediale di 14 ore che il prossimo 22 aprile sarà trasmessa in live streaming su https://www.raiplay.it/ e il giorno dopo in differita su https://www.vaticannews.va per celebrare la 52esima Giornata Mondiale della Terra. Al centro ancora una volta i giovani, veri protagonisti della grande questione ambientale.

Dal 1970 la Ong Earth Day, riconosciuta dal Segretariato Generale dell’Onu, organizza questo momento di sensibilizzazione ambientale con miliardi di persone mobilitate ogni anno attraverso l’opera di 75mila partners distribuiti nei 193 Paesi. #OnePeopleOnePlanet, che caratterizza le celebrazioni italiane, nasce dagli sforzi di due organizzazioni, Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, che hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese inaugurato a sorpresa da Papa Francesco nel 2016 all’indomani dello storico accordo sul clima di Parigi. Dal 2020, a causa dell’emergenza Covid, la manifestazione è stata sostituita dalla maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet.

La ‘staffetta’ prenderà il via alle 8:30 del 22 aprile per proseguire ininterrottamente fino alle 22:30. L’Auditorium della Nuvola di Fuksas ospiterà centinaia di ospiti in presenza e in collegamento da diverse parti del mondo attraversando 13 diversi momenti. Un grande laboratorio di dialogo che attraverserà i mondi dell’arte e della cultura, dello sport e dello spettacolo, dell’educazione e del divertimento, della scienza e dell’innovazione.

Tra i numerosi appuntamenti alle 15.50 è in programma ‘Futura Smart’, rotocalco dedicato all’innovazione con focus su sanità digitale e transizione ecologica con case history d’eccellenza. Tra i contributi video, la presentazione di Giovanna Melandri, ex-ministro della Cultura e oggi presidente della Fondazione Maxxi, con la mostra di Salgado sull’Amazzonia e il nuovo progetto Grande Maxxi. Ampio spazio anche all’innovazione in ambito sanitario che sarà raccontata sia attraverso grandi piani di sviluppo come quello del green Masterplan del Campus Biomedico di Roma che mediante applicazioni più mirate, dal progetto More Care alle esperienze di aziende innovative come Ipsa o Bhohb.

Alle 17.50 ci sarà Futura Talk moderato da Riccardo Luna e curato da Earth Day e Impatta con i grandi esponenti dell’innovazione italiana per discutere di mobilità sostenibile, energia ed economia circolare. Intervengono tra gli altri: Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci, Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Isabella Falautano, responsabile sostenibilità e società civile Cassa Depositi e Prestiti, Davide D’arcangelo, esperto di Innovazione e vicepresidente Impatta, Claudio Ferrari, presidente di Federesco, Riccardo Piunti, presidente di Conou.