Gianni Testa: “La musica, la preghiera della mia vita”

Incontrare Gianni Testa è qualcosa che va oltre la musica stessa: è carisma, è energia, è condivisione di passione. Cantante, produttore, talent scout, direttore artistico di importanti manifestazioni e programmi nazionali, tra cui Area Sanremo, artista che ha saputo evolvere costantemente sulla scena musicale fino ad approdare al Festival della Canzone Cristiana a Sanremo: è proprio qui che l’ho conosciuto, un evento bellissimo e umanamente intenso, un progetto che fa della musica la voce messaggera di pace, rispetto, spiritualità.

Gianni, il tuo curriculum nel mondo della musica e dello spettacolo è veramente ricco e variegato: quali sono i momenti salienti che hanno segnato il tuo percorso come artista?

La mia vera e propria carriera da professionista è iniziata nel 1997 con l’avventura teatrale a fianco di Massimo Ranieri nel musical “Hollywood” – Ritratto di un divo. Ma già da prima seguivo il mio percorso artistico e formativo: dalle esperienze al Festival di Castrocaro e a Sanremo, alla vincita della borsa di studio della CET di Mogol, e tanto altro che mi ha portato in alto dopo aver iniziato a cantare sui palcoscenici all’età di otto anni.

Sei stato soddisfatto della sua partecipazione all’ultimo Sanremo e del Premio della critica?

Assolutamente sì! Massimo è un’artista straordinario e poliedrico che ci ha regalato una performance incredibile. Il premio della critica – mai così azzeccato, coerente con l’artista e con la sua carriera.

Il tuo esordio come cantante, se non erro, è stato prodotto da Donatella Milani: sei ancora in contatto con lei?

Certamente, Donatella è una mia amica di sempre e una parte di Gianni Testa è sua. È stata lei la prima a spronarmi al cambiamento e la prima a ricercare un’immagine oltre che un suono per tirare fuori l’artista che aveva intravvisto in quel ragazzino Calabrese, alle prime armi nel mondo della musica. Addirittura mi affidò un brano, scritto da lei e da Maurizio Solieri, chitarrista storico di Vasco Rossi, che si intitolava “Se ci fossi tu” con cui partecipai ad una delle edizioni del Festival di Castrocaro.

Come produttore di giovani talenti come valuti il panorama attuale della musica italiana?



Questa per me è un po’ una domanda trabocchetto: valutare il panorama della musica italiana oggi, come quello internazionale, non ha un vero e proprio senso poiché quello che vediamo in TV dà una visione totalmente distorta, lontana da quello che sentiamo su Spotify, dove c’è un’offerta infinita e dove artisti come Madame trovano un pubblico vasto e appassionato. Giudico severamente l’offerta televisiva, che propone continuamente modelli di omologazione e stereotipi musicali ed estetici, volti ad accontentare un pubblico di massa.

Federico Fashion Style e Valeria Marini: due nomi che non passano di certo inosservati che hanno lavorato con te. Ci racconti qualche aneddoto cult che resta legato a loro?



Due personaggi eccentrici ma come del resto lo sono anche io. Mi piace tutto ciò che brilla ma di “luce propria” e in questo Federico e Valeria sono due personaggi simili, pur essendo molto diversi. Valeria Marini è una grande star di sempre con un’anima enorme e, a differenza di quello che può sembrare, è una persona molto umana, sorridente e fragile. È un’artista a 360 gradi che ha aperto oggi con me un nuovo scenario della propria vita facendo non la soubrette ma la cantante. Perché sia il brano “Boom” che quello nuovo in arrivo sono canzoni che avrebbero potuto facilmente essere cantati da Elettra Lamborghini o Ana Mena. Il cult di Valeria è il suo ritardo, oserei dire, “stellare”! (e qui sorride)



Federico invece è un ragazzo di una determinazione incredibile: ha sfidato qualsiasi tipo di aspettativa cantando, ballando e interpretando anche dei ruoli nei videoclip. Riesce a fare in contemporanea dieci cose diverse: mentre stavamo girando il video conduceva due programmi televisivi su RealTime e mandava avanti quattro saloni. Come faccia, non so, ma sicuramente ha un dono.. la pazienza, la grinta e la determinazione sono i suoi punti forti.

Ricordo che mi aveva chiesto un elicottero d’oro per il videoclip. Non sono riuscito a darglielo ma gli ho dato delle auto che si impennavano e gli sbandavano attorno mentre lui, al centro della pista, ha avuto una paura “pazzesca”. E l’ho avuta anche io, ammetto.

Quest’anno sei stato protagonista della prima edizione del Festival della musica Cristiana, un evento intenso, innovativo e coinvolgente. Che cosa ha rappresentato per te questo nuovo progetto artistico e spirituale?



È il connubio perfetto tra il mio lavoro e la mia spiritualità. Cosa c’è di più bello per un cristiano praticante del poter fare del credo il proprio lavoro: mi sono sentito a casa e appagato; non c’è stata alcuna competizione ma tanto amore che girava in questi brani e nei volti dei partecipanti. Sono rimasto particolarmente legato a Marta Bucciarelli e a tutta la squadra organizzativa del festival oltre che a tutti i miei amici che hanno partecipato in vari modi tra i quali ci sono il Presidente dell’AFI Sergio Cerruti; Michele Affidato, orafo famosissimo ed eccellente artigiano; Giordano Sangiorgi, fondatore del MEI; il grande Biagio Maimone, ufficio stampa d’eccellenza.

In un momento storico così delicato per tutti noi che ruolo ha la musica?

La musica è tutto. È la colonna sonora della nostra vita: senza musica il mondo sarebbe muto, i nostri ricordi e la nostra preghiera sarebbero muti.

A quali nuovi progetti stai lavorando?

Ci sono tantissimi progetti in programma tra i quali l’uscita estiva di Valeria Marini, la nuova uscita di Federico Fashion Style, come anche le nuove uscite di Alessio Selvaggio, finalista di X Factor e di All Together Now. Sto inoltre lavorando alla colonna sonora di un nuovo film e sto finendo di realizzare la grande opera che ho cominciato già a un anno a Roma, vicino a San Pietro. Tutti pensano sia l’ufficio di Joseba Publishing e di Joseba Label ma sono invece 350 metri quadri di struttura, pronti per essere trasversalmente utilizzati: sale enormi adibite anche per la registrazione di videclip, sia con LED wall che con green screen. A Joseba Studio abbiamo sale convention, studi di registrazione, giardini, terrazzi e molto altro proprio nel cuore di Roma dove gli artisti troveranno punto per aggregarsi e non soltanto per lavorare.