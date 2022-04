GetTransfer.com offre commissioni scese ai minimi storici per i conducenti

(Adnkronos) – LARNACA, Cipro, 28 aprile 2022 /PRNewswire/ — GetTransfer.com, il più grande mercato globale della mobilità di viaggio, e la principale piattaforma di trasferimenti in Europa hanno battuto un record di basso tasso di commissione del 5% per gli autisti. L’azienda ha annunciato una commissione bassa senza precedenti per i conducenti al fine di sostenere le comunità di conducenti globali.

Nonostante le restrizioni Covid, GetTransfer nel 2020 e 2021 ha trasportato oltre 400.000 passeggeri nell’Unione Europea. Oggi l’azienda collabora con oltre 64 000 conducenti europei. La piattaforma opera principalmente nel Regno Unito, in Francia, Spagna, Germania, Italia, Portogallo e altri paesi.

A causa dell’aumento dei prezzi del carburante e del gas in Europa, GetTransfer mira a sostenere le loro comunità di autisti abbassando i tassi di commissione. GetTransfer.com addebiterà solo il 5% di commissione ai suoi autisti per le corse, che è 8 volte inferiore al 39% – una mediana efficiente per gli aggregatori. Ciò fornisce prezzi migliori ai clienti.

“L’incertezza del panorama economico e sociale globale sta sconvolgendo molti settori e mercati. Per sostenere i viaggi e i trasporti per le persone in tutto il mondo, cerchiamo una soluzione che sia vantaggiosa per entrambe le parti. Vogliamo che le persone viaggino a prezzi molto buoni con autisti molto bravi, senza lo stress di preoccuparsi delle corse in auto, allo stesso tempo vogliamo sostenere gli autisti a raccogliere i frutti del loro tempo e del loro lavoro”, afferma Alexander Pershikov, fondatore di GetTransfer.com

GetTransfer.com è considerata una delle società di trasferimento e di viaggio più sostenibili al mondo. Offre un servizio di prima classe, il miglior prezzo, il prezzo di garanzia e una vasta gamma di veicoli e furgoni. Attualmente opera in oltre 180 paesi e offre servizi con oltre 1000 aeroporti attraverso il globo.

GetTransfer.com, il principale fornitore di servizi di trasferimento al mondo, offre prenotazioni di trasferimenti e noleggi di auto con autista ai migliori prezzi e attualmente opera in oltre 180 paesi. I clienti possono ordinare un trasferimento tramite un’app mobile intuitiva, disponibile in oltre 20 lingue. Il modello di business in crescita e sostenibile mira ad espandersi in tutto il Medio Oriente, Nord Africa e Asia.