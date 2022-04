Genoa-Lazio 1-4, Immobile show con tripletta

(Adnkronos) – La Lazio vince 4-1 sul campo del Genoa nel match valido per la 32esima giornata. Brilla Ciro Immobile, autore di una tripletta e capocannoniere del campionato con 24 gol. I biancocelesti salgono a 55 punti, in piena corsa per un piazzamento europeo. Il Genoa rimane a 22 punti, in penultima posizione.

La Lazio sblocca il risultato al 31′ con Marusic, che accelera e dal limite dell’area pennella un destro sul secondo palo: rasoterra preciso, 0-1. Il Genoa prova a reagire, ma allo scadere del primo tempo incassa il secondo gol. Lazzari scappa a destra e serve Immobile, destro di prima intenzione e palla all’angolino: 0-2 al 46′. Il centravanti replica al 63′, quando si infila tra le maglie della difesa ligure. Sirigu prova a rimediare in uscita, ma Immobile deposita in rete di testa: 0-3. Il Genoa rialza la testa al 68′ con l’iniziativa di Amiri, che propizia l’autorete di Patric: 1-3 e partita momentaneamente riaperta. Marassi si infiamma ma la Lazio non trema e chiude i conti. Il Genoa perde un pallone sanguinoso nei pressi della propria area, Immobile ringrazia e fulmina Sirigu: 1-4, sipario.