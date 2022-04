Francesco Cardone: “L’imprenditore deve tutelare il proprio patrimonio familiare da quello aziendale”

(Adnkronos) – La crescita aziendale, unita alla tutela del patrimonio dell’imprenditore sono gli obiettivi fondamentali di Francesco Cardone, commercialista, consulente aziendale e imprenditore. “L’imprenditore deve tenere distinto il patrimonio dell’azienda da quello personale, che deve essere tutelato”, spiega Cardone. Se l’attività, infatti, non prosegue verso la giusta direzione, l’imprenditore rischia di perdere tutto se non ha accuratamente distinto il core business dell’impresa dalla ricchezza personale.

“La vita dell’imprenditore vale più dell’azienda, che è solo uno strumento per il patrimonio della sua famiglia ed ha motivo di esistere nella misura in cui genera reddito”. La protezione dei beni personali, infatti, si traduce in una maggiore serenità dell’imprenditore e, quindi, in un maggiore successo dell’impresa e una maggiore tranquillità familiare. L’attività aziendale, talvolta, può non generare reddito a prescindere dalle scelte dell’imprenditore, potenzialmente visionarie, ma interrotte da scenari mutati per effetto di scelte politiche ed eventi imprevedibili.

Per questo, bisogna tutelarsi. Come? Rivolgendosi ad un professionista che abbia le competenze e conoscenze di un commercialista tradizionale, ma rispetto al quale fornisce un valore aggiunto: quello di utilizzare i numeri dell’azienda per guidare l’imprenditore nelle strategie aziendali e nella divisione dei patrimoni, affinché la sua ricchezza personale venga preservata ai fini, soprattutto, di un benessere più grande della sua famiglia.

