Food Network, dal 10 aprile arriva “Senti che fame! Nonna pensaci tu”

Lidia Bastianich e Anna Moroni arrivano su Food Network (Canale 33) con il nuovo programma “Senti che fame! Nonna pensaci tu” in prima tv assoluta da domenica 10 aprile alle 15.00.

Lidia e Anna formano un’inedita coppia cult, due mondi diversi si uniscono condividendo la stessa passione: la cucina. Lidia Bastianich, cuoca e imprenditrice di successo, vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui due Emmy Awards, e Anna Moroni, la casalinga cuciniera più famosa d’Italia, proporranno ricette della tradizione, americane e italiane, a volte rivisitate con un tocco di originalità. Due nonne, moderne e simpatiche, si racconteranno con i loro piatti, tra aneddoti familiari e viaggi in giro per il mondo. A fare da sfondo alle loro ricette e alle loro storie c’è Roma con le sue immagini suggestive.

La serie è composta da 8 puntate in onda su Food Network (Canale 33) ogni domenica a partire dalle ore 15.00.

“Senti che fame! Nonna pensaci tu” è un programma di Elio Bonsignore, prodotto da Me Production in esclusiva per Discovery Italia, con il coordinamento di Discovery Media Brand Solutions. Il programma è stato scritto da Luca Balsamo, con la regia di Matteo Ricca, la direzione della fotografia di Marco Lucarelli, la scenografia di Alessandra Carrer. Per Me Production Paola Gioia produttore esecutivo e Alessandra Adelfio Manager di prodotto.