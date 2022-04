Flibco: ecco la promo per viaggiare in bus da Torino a Malpensa con lo sconto del 20%

(Adnkronos) –

Torino, 7 aprile 2022 – Dal 25 marzo flibco.com è sbarcata in Italia per offrire nuove soluzioni di mobilità aeroportuale, con la possibilità di viaggiare in bus da Torino all’aeroporto di Milano Malpensa in modo efficiente, comodo e sostenibile.

La società europea, con un’elevata expertise nel settore, mette a disposizione un servizio di navette aeroportuali dotate di tutti i comfort, con tanto spazio per le gambe, prese USB, toilette a bordo e Wi-Fi gratuito.

La corsa prevede una tariffa a prezzo fisso di 22 euro, tuttavia è disponibile la promo

esclusiva per chi sceglie di viaggiare con Flibco entro il 30 giugno 2022. Le prenotazioni

online effettuate entro tale data consentono di ottenere uno sconto del 20% sulla tariffa, per provare questo nuovo servizio di mobilità a un prezzo super conveniente. Per usufruire dello sconto basta inserire il codice “VIAGGIA-CON-FLIBCO” al momento della prenotazione sul sito o l’app flibco.com.

Il nuovo collegamento permette di spostarsi comodamente con la nuova navetta da Torino all’aeroporto di Malpensa in maniera confortevole e senza perdere tempo, arrivando a destinazione in perfetto orario grazie alla sincronizzazione degli orari delle corse con quelli dei voli delle compagnie aeree.

Attraverso un’analisi approfondita del traffico aereo, flibco.com è in grado di programmare le corse in modo intelligente, per arrivare in aeroporto o lasciare lo scalo evitando inutili sprechi di tempo.

Flibco.com: la mobilità aeroportuale diventa smart e sostenibile



Dopo il successo ottenuto in altri Paesi europei, tra cui Belgio, Germania e Lussemburgo, Flibco.com ha debuttato anche in Italia per contribuire al rilancio del settore turistico e dell’economia italiana.

Il punto di forza è l’esperienza di mobilità proposta dalla società, pensata appositamente per consentire a chi deve spostarsi da e vero l’aeroporto di beneficiare di un trasporto rilassante, rapido e personalizzato in base ad ogni esigenza.

A bordo dei bus di flibco.com è possibile lavorare al pc, ascoltare la propria musica preferita, guardare un film in streaming o semplicemente riposarsi, grazie alla connessione

Wi-Fi gratuita, ai punti di ricarica per i dispositivi elettronici e sedili che garantiscono il massimo comfort. Sulle navette è possibile distendere le gambe senza problemi di spazio, inoltre si possono trasportare bagagli e oggetti voluminosi in modo agevole come tavole da surf e grandi borsoni.

Si tratta anche di una soluzione di mobilità ecologica, infatti Flibco.com ha investito nell’acquisto di bus di nuova generazione tutti omologati Euro 6, un requisito fondamentale per minimizzare le emissioni inquinanti e ottimizzare i consumi per abbassare l’impronta di carbonio.

Da Torino a Malpensa in bus con flibco.com: orari e fermate



Per iniziare questa nuova avventura in Italia, flibco.com ha scelto uno dei più importanti aeroporti italiani e una delle città più ricche di storia e di bellezze. Il collegamento dalla città di Torino all’aeroporto di Milano Malpensa è operativo tutti i giorni, con 10 partenze giornaliere dallo scalo milanese e altrettante da Torino in direzione dell’hub lombardo. Gli orari sono disponibili sul sito flibco.com, oppure all’interno dell’app mobile per device Android e iOS di Flibco.

A Torino sono previste 3 fermate, con i bus che effettuano soste per i passeggeri alla stazione Torino Lingotto, alla stazione Torino Porta Susa e in Corso Giulio Cesare all’angolo con la Strada Vicinale delle Cascinette.

Le fermate presso l’aeroporto di Milano Malpensa sono nell’area arrivi tra l’uscita 3 e 4 per le partenze dallo scalo, oppure dal piazzale delle partenze aeree per gli arrivi in aeroporto da Torino, ovviamente con corse sempre sincronizzate con gli orari di arrivo e partenza dei voli.

Per approfittare della promozione speciale, con un extra sconto del 20% sulla tariffa di flibco.com fino al 30 giugno, basta prenotare online il proprio biglietto con un click, scegliendo le date e le fermate più comode per viaggiare.

Il pagamento può essere realizzato online in modo semplice e sicuro tramite carta di credito o PayPal, con la possibilità di portare un bagagliaio a mano e uno da stiva. L’esperienza Torino – Malpensa è solo l’inizio dell’espansione in Italia di flibco.com, una storia europea di successo e una società pronta ad offrire un modo nuovo di vivere la mobilità aeroportuale, cliente centrico e orientato alla digitalizzazione e al rispetto dell’ambiente.

