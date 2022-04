F1 Gp Imola, Verstappen doppia Hamilton. Sainz subito fuori

(Adnkronos) – Al 41mo giro del Gp di Imola accade l’impensabile, almeno un anno fa: il campione del mondo in carica Verstappen e attualmente alla testa della gara fin dall’inizio doppia il rivale Hamilton, 14mo, che in chiusura della scorsa stagione si era battuto fino all’ultimo per l’ennesimo titolo e superato – con polemiche successive – proprio dall’olandese della Red Bull. E’ crisi profonda per le Mercedes.



Finisce subito la gara, invece, per una delle due Ferrari, quella di Carlos Sainz. Subito in partenza il secondo pilota della Ferrari, fresco di rinnovo fino al 2024 e partito decimo dopo le prove sfortunate del venerdì, trova il contatto con Daniel Ricciardo della McLaren e finisce sulla sabbia.