Eurovision, Pausini: “Con Cattelan e Mika ci adoriamo ma vogliono farci litigare”

(Adnkronos) – “Non ce la fanno a capire che tutti noi ci adoriamo e vogliono per forza farci litigare: invidiosi!” Così Laura Pausini su Twitter è intervenuta per chiarire che con i suoi due compagni di conduzione all’Eurovision Song Contest c’è perfetta sintonia.

Commentando un post in cui il fan club italiano di Mika riportava una sua battuta ironica fatta in un’intervista (“Abbiamo una chat con Mika, ma lui risponde solo alle chiamate”), Pausini ha scritto: Ahahahahhaahah ma lui è in tour! Niente, non ce la fanno a capire che tutti noi ci adoriamo e vogliono per forza farci litigare: invidiosi!”.

Proprio nei giorni scorsi la Pausini aveva dovuto smentire anche le voci di una presunta lite con Cattelan e lo aveva fatto proprio collegandosi al programma ‘Cattaland’ che lui conduce su RadioDeejay. L’occasione era la presentazione del film di Amazon ‘Laura Pausini: piacere di conoscerti’: “Da una parte mi fanno ridere dall’altra non capisco perché debbano sempre inventarsi queste cose… ma penso che quando ti vedrò ti darò uno schiaffone”, aveva ironizzato Laura. Anche Cattelan aveva scherzato sull’accaduto: “Ho pensato fossero solo cose che scrivono su internet poi una signora mi ha fermato al parco e mi ha chiesto: come va con la Pausini?”.

Manca meno di un mese all’esordio della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si svolgerà in Italia, a Torino, dal 10 al 14 maggio 2022. Dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021, il nostro paese ha ottenuto il diritto di ospitare la manifestazione e gareggerà con Mahmood e Blanco, che per porteranno sul palco una nuova versione della loro hit ‘Brividi’, con cui hanno vinto il Festival di Sanremo. Sul palco salirà anche Achille Lauro che ha vinto il contest per la selezione del concorrente di San Marino, con il brano ‘Stripper’.