Epatite grave di origine sconosciuta, colpiti 3 bambini in Spagna

(Adnkronos) – Il Consiglio di Sanità della Comunità di Madrid sta indagando su tre casi di bambini affetti da epatite acuta grave di origine sconosciuta, ricoverati in un ospedale madrileno. Per uno dei piccoli, di età compresa tra 2 e 7 anni, è stato necessario effettuare un trapianto di fegato. Fortunatamente, l’evoluzione clinica è stata favorevole per tutti e tre. Lo riferisce il quotidiano spagnolo ‘El Mundo’, ricordando come il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) ha lanciato un’allerta, oggi, su un cospicuo numero di casi, oltre 70 di epatite acuta riscontata nei bambini da alcune settimane, lanciando un appello affinché gli specialisti europei siano attenti a possibili casi. In Spagna, i piccoli provengono da Madrid, Aragona e Castilla-La Mancha.