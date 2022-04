Energy Dome vince la prestigiosa competizione BloombergNEF Pioneers 2022 dedicata alla tecnologia a basse emissioni di carbonio

La tecnologia per lo stoccaggio energetico a lunga durata di Energy Dome si è imposta per la capacità di decarbonizzazione dell’economia a costi contenuti, ma senza compromessi in termini di durata, efficienza e scalabilità globale

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Energy Dome oggi ha annunciato di essere tra i vincitori del concorso tecnologico Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Pioneers 2022, che individua le innovazioni tecnologiche più originali e di maggiore impatto sul progresso dell’economia a basse emissioni di carbonio. Energy Dome è la prima azienda italiana ad aggiudicarsi questo prestigioso titolo, ed è stata premiata da BNEF nella categoria “fornitura di energia a zero emissioni e a ciclo continuo” per lo sviluppo e la commercializzazione della tecnologia CO2 Battery destinata all’accumulo di energia a lunga durata.





Fondata nel 2019, Energy Dome propone un metodo duraturo e conveniente per l’accumulo e la distribuzione di energia rinnovabile nella rete, in periodi che vanno da 4 a 24 ore, utilizzando l’anidride carbonica nell’ambito di un ciclo chiuso di carica/rilascio, senza emissioni nell’atmosfera. Energy Dome progetta di realizzare a livello globale progetti di accumulo energia che costano la metà rispetto alla tecnologia di stoccaggio basata sugli ioni di litio.

“Essere selezionati tra i vincitori di BNEF Pioneers 2022 non è solo un grandissimo onore, ma anche una solida convalida della nostra tecnologia e del nostro prodotto, CO2 Battery, che stiamo implementando su larga scala”, ha commentato il fondatore e CEO di Energy Dome, Claudio Spadacini. “Stiamo già registrando un forte interesse globale in CO2 Battery, che utilizza comprovati componenti standard, costa la metà della tecnologia agli ioni di litio, è estremamente efficiente (efficienza round trip: oltre il 75%) e non presenta alcun degrado delle performance nel corso di un ciclo di vita di oltre 30 anni del progetto. Riteniamo che CO2 Battery contribuirà ad accelerare nettamente la transizione verso l’energia pulita rimpiazzando i combustibili fossili di base con energia solare ed eolica sempre disponibile”.

Avendo vinto la competizione BNEF Pioneers 2022, Energy Dome entrerà a far parte del prestigioso gruppo di alumni ‘Pioneer’.

BNEF Pioneers ogni anno identifica le tecnologie più promettenti e di maggior impatto, in grado di velocizzare la decarbonizzazione globale e di fermare il cambiamento climatico. I ‘Pioneer’ sono innovatori in settori quali quello energetico, manifatturiero, agricolo, dei trasporti, dei materiali e dei prodotti di largo consumo.

Il primo impianto commerciale CO2 Battery di accumulo targato Energy Dome è in fase di realizzazione in Sardegna, e ora offre CO2 Battery su larga scala, con garanzie di performance incluse. Energy Dome di recente ha anche siglato con Ansaldo Energia un accordo che prevede la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di un tetto massimo di 30 strutture in Italia, Germania, Medio Oriente e Africa. Questi impianti sfrutteranno la soluzione di accumulo targata Energy Dome, non infiammabile, non tossica e basata sulla manipolazione dell’anidride carbonica, per lo stoccaggio e la disponibilità energetica continuativa.

Informazioni su Energy Dome



Energy Dome è un fornitore di soluzioni per l’accumulo energia che sfruttano la piena potenza delle rinnovabili e, grazie a CO2 Battery, rendono disponibile l’energia solare ed eolica a ciclo continuo. Guidato da un team di comprovata esperienza nell’innovazione energetica, Energy Dome propone una tecnologia di accumulo conveniente che aiuta ad accelerare la transizione globale verso le rinnovabili grazie alla loro maggior penetrazione nella rete. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.energydome.com.

