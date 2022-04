Enedym Inc. annuncia un partenariato con Sona Comstar per la produzione di motori privi di magneti per autoveicoli elettrici

L’accordo riguarda licenze tecnologiche per applicazioni nei veicoli elettrici a 3 ruote, nei motocicli elettrici a performance elevate e nei veicoli elettrici commerciali a 4 ruote nella gamma di potenza selezionata.

L’innovativa tecnologia SRM della trasmissione targata Enedym non necessita di magneti permanenti o altre terre rare e offre performance, densità di potenza ed efficienza elevate.

Sona Comstar sarà il produttore e venditore in esclusiva delle tecnologie della trasmissione SRM di Enedym per applicazioni specifiche in India

HAMILTON, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Enedym Inc. (“Enedym”), la società tecnologica che sviluppa motori a riluttanza commutata (SRM), propulsioni elettriche e trasmissioni elettrificate di prossima generazione, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Sona BLW Precision Forgings Ltd (“Sona Comstar”), leader mondiale nella tecnologia per gli autoveicoli. In base ai termini dell’accordo, Enedym e Sona Comstar svilupperanno piattaforme per la trasmissione SRM per le strade e le condizioni di utilizzo in India destinate ai veicoli elettrici a 3 ruote e ai motocicli a 2 ruote a performance elevate con potenza nominale pari o superiore a 10kW e ai veicoli elettrici commerciali a 4 ruote con potenza nominale pari o superiore a 20kW. Enedym inoltre concederà in licenza a Sona Comstar le sue tecnologie SRM per la produzione di motori, controller e trasmissioni destinate a veicoli specifici esclusivamente in India. Secondo le previsioni, la produzione in serie di questi sistemi prenderà il via nel 2023.

I veicoli elettrici a tre ruote sono in prima linea nella transizione verso i veicoli elettrici in India. La spinta propulsiva per questo passaggio è rappresentata dall’espansione nell’infrastruttura della supply chain da parte sia dell’e-commerce che dei fornitori di servizi per la logistica, in combinazione con la crescita della domanda dei beni di largo consumo. L’interesse verso la mobilità sostenibile dovrebbe proseguire, dati i ridotti costi operativi e l’impennata del commercio elettronico, che creano un mercato potenzialmente ampio per le trasmissioni elettriche.

Il Dr. Ali Emadi, fondatore, presidente e CEO di Enedym, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare questo partenariato con Sona Comstar; è una collaborazione che colmerà efficacemente il divario tra la fornitura di tecnologie dei motori SRM di prossima generazione da parte di Enedym, che non richiedono terre rare, che taglierà drasticamente sui costi grazie alla digitalizzazione avanzata e che consentirà di ottenere performance leader di settore, con un partner affidabile e molto competente del calibro di Sona Comstar, per fornire sistemi e componenti altamente ingegnerizzati agli OEM di autoveicoli. In India i mezzi elettrici a tre ruote sono in prima linea nella transizione verso i veicoli elettrici e quindi il nostro impegno congiunto avrà un impatto significativo in termini di sostenibilità, efficienza, contenimento dei costi e miglioramento delle performance”.

Commentando questo partenariato, il signor Kiran M. Deshmukh, CTO del gruppo Sona Comstar, ha affermato: “Annunciamo con entusiasmo la nostra collaborazione con Enedym, una partnership che ci apre le porte alle invenzioni sviluppate dal Dr. Ali Emadi e dal suo gruppo di ricerca presso il McMaster Automotive Resource Center della McMaster University. I nuovi motori a riluttanza commutata di Enedym con controllo avanzato del rumore acustico ci aiuteranno a offrire soluzioni senza magneti, caratterizzate da efficienza e performance elevate, ai nostri clienti più esigenti, un ulteriore passo avanti verso soluzioni sostenibili per l’ambiente e dal buon rapporto costi-efficacia, per promuovere una più rapida adozione della mobilità elettrica in India e in tutto il mondo”.

Informazioni su Enedym Inc.

Enedym è una startup tecnologica della McMaster University. La società ha sede presso il McMaster Innovation Park di Hamilton, Ontario, Canada, e detiene oltre 60 brevetti e domande di registrazione, oltre a relative invenzioni sviluppate dal Dr. Ali Emadi, nell’ambito del programma Canada Excellence Research Chair sui gruppi motopropulsori ibridi, e dal suo gruppo di ricerca al McMaster Automotive Resource Centre della McMaster University.

La visione di Enedym è ridurre significativamente il costo dei motori e delle trasmissioni elettriche e promuovere un nuovo paradigma nel comparto grazie a innovative tecnologie di propulsione con motori, controlli e tecnologie di digitalizzazione. Obiettivo di Enedym è contribuire a salvare il pianeta agendo nell’ambito di un mercato dei motori elettrici per volta. Per maggiori informazioni su Enedym visitare il sito www.enedym.com.

Informazioni su Sona BLW Precision Forgings Limited

Sona BLW Precision Forgings Limited (Sona Comstar) è una delle principali società tecnologiche leader nel settore automotive a livello mondiale. Fondata nel 1995, ha sede a Gurugram, India, e si è imposta come fornitore mondiale grazie a nove strutture produttive e di assemblaggio in India, Stati Uniti, Messico e Cina.

Sona Comstar è impegnata in particolare nella progettazione, produzione e fornitura di sistemi e componenti mission-critical e ad alta tecnologia per il settore degli OEM di autoveicoli. Sona Comstar è un fornitore leader nel mercato globale dei veicoli elettrici (EV) in rapida crescita e dispone di solide capacità R&D, ingegneristiche e tecnologiche nella forgiatura di precisione, nei sistemi meccanici ed elettrici e nello sviluppo di software di base e applicativo. È un’azienda diversificata per aree geografiche, prodotti, segmenti di veicoli e clienti.

Sona Comstar è quotata alla BSE Ltd (BSE) (codice: SONACOMS/543300) e alla Borsa valori National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) (simbolo: SONACOMS). Per ulteriori informazioni su Sona Comstar visitare il sito www.sonacomstar.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per Enedym:

Kent Place Communications



Melissa Sheer



917-690-2199



melissa@kentplacellc.com

Contatti per Sona Comstar:

Sona BLW Precision Forgings Ltd



Premanjali Singh



Email: premanjali.singh@sonacomstar.com

Concept PR (consulenti per i contatti con la stampa)



Ameya Gore / Shantasree



Tel.: + 91 97692 51999/ + 91 96546 31259



Email: ameya@conceptpr.com / shantasree@conceptpr.com